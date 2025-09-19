Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Высшая квалификационная комиссия судей 19 сентября определила дату первого этапа квалификационного экзамена в рамках конкурса на 13 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 вакантных должностей судей его Апелляционной палаты.

Согласно решению ВККС, квалификационный экзамен для претендентов в Антикоррупционный суд начнется 1 октября 2025 года.

Первый этап – тестирование знаний по истории украинской государственности.

Продолжительность тестирования – 40 минут.

Количество тестовых вопросов – 40.

Максимально возможный балл за тестирование на знание истории государственности – 40 баллов.

Проходной балл определен на уровне 75% от максимально возможного балла, то есть 30 баллов.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» уже рассказывала обо всех четырех этапах квалификационного экзамена для претендентов на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

По расчетам ВККС, последний этап квалификационного экзамена (выполнение практического задания) должен состояться 14 ноября.

Отметим, что по состоянию на 19 сентября ВККС допустила к участию в конкурсе на должности судей ВАКС и АП ВАКС 158 претендентов.

В отличие от конкурса 2023-2025 годов, кандидаты могут одновременно претендовать как на должности судей ВАКС, так и на должности судей АП ВАКС.

С графиком тестирования на знание истории государственности, а также со списком допущенных лиц можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

