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На Хмельниччині риболовля обійдеться братам у тисячі гривень

14:05, 24 липня 2023
Суд відхилив вимоги захисника закрити справу.
На Хмельниччині риболовля обійдеться братам у тисячі гривень
Зображення: freepik.com
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13 травня 2022 року близько 23:00 на ставку у Старосинявської ОТГ двоє братів, не маючи відповідного дозволу, у період нересту сітками незаконно виловили рибу різних видів. Шкода рибним запасам держави склала 70 295 гривень. 

Такі обставини кримінального провадження визнав доведеними Старосинявський районний суд. За незаконне зайняття рибним добувним промислом, яке заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України), суд оштрафував двох чоловіків на 17 000 гривень кожного та стягнув з обох загалом 60 400 гривень завданих збитків.

Захисник обвинувачених подав апеляційну скаргу на вирок – просив його скасувати та закрити кримінальне провадження. Зокрема вказав: його підзахисні від початку наполягали, що їм належить лише одна сітка й стверджували, що протокол огляду місця події підписали без застережень під тиском поліції, а заяву про добровільну видачу сіток і риби писали під диктовку дізнавача при оформленні огляду, тому захист сумнівається у допустимості цих доказів.

На думку Хмельницького апеляційного суду, доводи апеляційної скарги не містять правових підстав для зміни або скасування вироку суду. Про це повідомили у пресслужбі суду.

Апеляційний суд зауважив, що процесуальна дія огляду місця події відповідає вимогам кримінального процесуального закону, протокол огляду склала уповноважена посадова особа у присутності понятих, документ підписали усі учасники слідчої дії, у тому числі обоє обвинувачених, без зауважень і доповнень.

Твердження захисту про тиск з боку правоохоронців спростували допитані у суді свідки, що були понятими під час складання протоколу огляду місця події.

«Версія обвинувачених про те, що друга рибальська сітка вічком 5х5 розміром 54 м х 70 см, належить іншим особам також не знайшла свого підтвердження, виходячи з пояснень свідків захисту, допитаних в суді», – зазначив апеляційний суд.

Розмір шкоди довкіллю незаконним зайняттям рибним добувним промислом – 70 295 гривень – встановила судова інженерно-екологічна експертиза. За її висновком шкоду можна вважати істотною за критерієм «вилов риби в період нересту». Отож розмір збитків підтверджує правильність правової кваліфікації дій обвинувачених за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України, констатувала колегія суддів.

Відтак ХАС відхилив апеляційну скаргу захисника обвинувачених та залишив без змін вирок Старосинявського районного суду.

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