ВРП звільнила суддю Ржищевського міського суду Київської області Світлану Козіну

Світлану Козіну звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Ржищевського міського суду Київської області Світлани Козіної на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це йдеться у повідомленні ВРП.

Зазначається, що реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (стаття 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу Генпрокурора, апеляційних та місцевих судів, а також ДСА з приводу подій, які тривалий час відбувалися у Ржищевському міському суді Київської області.

У ВРП хочуть здійснити масштабну ревізію справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення та які стосувалися питань, пов’язаних із набуттям громадянства України, але поки ще невідомо, наскільки швидко вдасться це зробити.

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