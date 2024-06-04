ВСП уволил судью Ржищевского городского суда Киевской области Светлану Козину

Светлана Козина уволена за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Ржищевского городского суда Киевской области Светланы Козиной на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом говорится в сообщении ВСП.

Отмечается, что реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об освобождении судьи от должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие должности (статья 109 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей").

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Высший совет правосудия решил обратиться в Офис Генпрокурора, апелляционные и местные суды, а также ГСА по поводу событий, которые длительное время происходили в Ржищевском городском суде Киевской области.

В ВСП хотят осуществить масштабную ревизию дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение и касающихся вопросов, связанных с обретением гражданства Украины, но пока неизвестно, насколько быстро удастся это сделать.

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