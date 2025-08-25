ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області

Суддю Олександра Щербину тимчасово відсторонили у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Вища рада правосуддя тимчасово, до 4 жовтня 2025 року, відсторонила від здійснення правосуддя суддю Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Олександра Щербину у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

У ВРП повідомили, що суддя підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України, а саме у проханні службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду для себе, та в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в такої особи в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду з використанням наданої їй влади.

