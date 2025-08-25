ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области

Судья Александр Щербина временно отстранен в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия временно, до 4 октября 2025, отстранил от осуществления правосудия судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Александра Щербину в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

В ВСП сообщили, что судья подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины, а именно в просьбе должностным лицом, занимающим ответственное положение, предоставить неправомерную выгоду для себя, и в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение в интересах дела, неправо лица, предоставляющего неправомерную выгоду с использованием предоставленной ему власти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.