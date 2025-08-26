Практика судів
ВРП звільнила В’ячеслава Маринича з посади судді Верховного Суду

12:28, 26 серпня 2025
Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів за загальними обставинами.
ВРП звільнила В’ячеслава Маринича з посади судді Верховного Суду
Вища рада правосуддя 26 серпня розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

Зокрема, ВРП вирішила звільнити Маринича В’ячеслава Карповича з посади судді Верховного Суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Крім того, зі своїх посад звільнені:

•  Гавілей Марина Миколаївна — суддя Токмацького районного суду Запорізької області (відряджена до Хортицького райсуду Запоріжжя);

•  Русин Микола Григорович — суддя Олевського районного суду Житомирської області.

Обоє подали заяви про звільнення за власним бажанням.

