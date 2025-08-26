ВРП звільнила В’ячеслава Маринича з посади судді Верховного Суду

Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів за загальними обставинами.

Вища рада правосуддя 26 серпня розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

Зокрема, ВРП вирішила звільнити Маринича В’ячеслава Карповича з посади судді Верховного Суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Крім того, зі своїх посад звільнені:

• Гавілей Марина Миколаївна — суддя Токмацького районного суду Запорізької області (відряджена до Хортицького райсуду Запоріжжя);

• Русин Микола Григорович — суддя Олевського районного суду Житомирської області.

Обоє подали заяви про звільнення за власним бажанням.

