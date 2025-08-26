ВСП уволил Вячеслава Маринича с должности судьи Верховного Суда

Высший совет правосудия 26 августа рассмотрел материалы относительно увольнения судей по общим обстоятельствам.
В частности, ВСП решил уволить Маринича Вячеслава Карповича с должности судьи Верховного Суда в связи с подачей заявления об отставке.
Кроме того, со своих должностей уволены:
• Гавилей Марина Николаевна — судья Токмакского районного суда Запорожской области (командирована в Хортицкий райсуд Запорожья);
• Русин Николай Григорьевич — судья Олевского районного суда Житомирской области.
Оба подали заявления об увольнении по собственному желанию.
