ВСП уволил Вячеслава Маринича с должности судьи Верховного Суда

Высший совет правосудия уволил трех судей по общим обстоятельствам.

Высший совет правосудия 26 августа рассмотрел материалы относительно увольнения судей по общим обстоятельствам.

В частности, ВСП решил уволить Маринича Вячеслава Карповича с должности судьи Верховного Суда в связи с подачей заявления об отставке.

Кроме того, со своих должностей уволены:

• Гавилей Марина Николаевна — судья Токмакского районного суда Запорожской области (командирована в Хортицкий райсуд Запорожья);

• Русин Николай Григорьевич — судья Олевского районного суда Житомирской области.

Оба подали заявления об увольнении по собственному желанию.

