Конкурс до апеляційних загальних судів — один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

За результатами кваліфікаційного оцінювання Андрій Курило підтвердив здатність здійснювати правосуддя в Київському апеляційному суді.

У понеділок, 19 січня, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді. Про це повідомила ВККС.

У ВККС додали, що загалом проведено співбесіди з 11 кандидатами: 4 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 3 кандидатів – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

