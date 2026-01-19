Конкурс в апелляционные общие суды — один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие
В понедельник, 19 января, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей в пленарном составе был рассмотрен вопрос о подтверждении способности кандидата на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном общем суде. Об этом сообщила ВККС.
По результатам квалификационного оценивания Курило Андрей Витальевич подтвердил способность осуществлять правосудие в Киевском апелляционном суде.
В ВККС добавили, что в целом проведены собеседования с 11 кандидатами: 4 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 3 кандидата — не подтвердили, с 4 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.
