Конкурси до СОАС та СААС — ВККС розглянула питання допуску 68 осіб

У конкурсі до Спеціалізованого окружного адміністративного суду ВККС розглянула питання допуску 41 кандидата.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України 11 лютого у складі колегії продовжила розглядати матеріали щодо допуску кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсах на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді та Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді.

Конкурс до Спеціалізованого окружного адміністративного суду

У конкурсі до Спеціалізованого окружного адміністративного суду розглянуто питання допуску 41 кандидата: 29 осіб допущено до участі в конкурсі, 12 – відмовлено.

Кандидати, яких допущено до кваліфікаційного оцінювання та участі у конкурсі:

Атаманська Віра Олександрівна,

Барікова Анна Анатоліївна,

Бевз Світлана Іванівна,

Брінцов Артем Ігорович,

Вернигор Олександр Віталійович,

Гломб Юрій Олександрович,

Даценко Василь Миколайович,

Завальнюк Ігор Вікторович,

Кепич Ірина Василівна,

Ковальський Сергій Вікторович,

Коршун Сергій Володимирович,

Кравець Дмитро Миколайович,

Крюкова Дар'я Олександрівна,

Кустова Світлана Миколаївна,

Лазутіна Ольга Миколаївна,

Мацей Михайло Михайлович,

Миронюк Роман Вікторович,

Нікітчук Ігор Іванович,

Ніколенко Олексій Вікторович,

Павленко Альона Леонідівна,

Певна Ольга Сергіївна,

Піка Микола Євгенович,

Соловйов Олег Леонідович,

Терлецький Олександр Миколайович,

Харченко Світлана Вікторівна,

Хрущ Вікторія Леонідівна,

Цебрик Любомир Васильович,

Чиркін Антон Сергійович,

Шевчук Петро Васильович.

Кандидати, яким відмовлено в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі:

Артюхова Валерія Володимирівна,

Батюк Олег Олексійович,

Дьяченко Дмитро Олександрович,

Заічко Олена Вікторівна,

Кайда Наталія Ярославівна,

Книженко Світлана Олександрівна,

Мицак Наталя Тагірівна,

Савицький Андрій Якович,

Соляр Олександр Юрійович,

Степів Юлія Олександрівна,

Харченко Наталія Олегівна,

Янович Ігор Михайлович.

Конкурс до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду

У конкурсі до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду розглянуто питання допуску 27 кандидатів: 24 осіб допущено до участі в конкурсі, 3 – не допущено.

Кандидати, яких допущено до кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі:

Барікова Анна Анатоліївна,

Бевз Світлана Іванівна,

Бездоля Дмитро Олександрович,

Вельможко Анна Ігорівна,

Геращенко Ігор Володимирович,

Гломб Юрій Олександрович,

Голошивець Іван Олександрович,

Даценко Василь Миколайович,

Демидова Марія Олександрівна,

Кепич Ірина Василівна,

Кирильчук Олег Ігорович,

Книженко Світлана Олександрівна,

Кравець Дмитро Миколайович,

Кулик Сергій Вікторович,

Майстренко Олександр Миколайович,

Мацей Михайло Михайлович,

Ніколенко Олексій Вікторович,

Певна Ольга Сергіївна,

Піка Микола Євгенович,

Терлецький Олександр Миколайович,

Троян Тетяна Євгенівна,

Турчинський Максим Ігорович,

Холод Руслан Віталійович,

Хрущ Вікторія Леонідівна.

Кандидати, яким відмовлено в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі:

Батюк Олег Олексійович,

Заічко Олена Вікторівна,

Нагорянський Сергій Іванович.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.