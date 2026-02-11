Конкурсы в СОАС и СААС — ВККС рассмотрела вопрос допуска 68 человек

В конкурсе в Специализированный окружной административный суд ВККС рассмотрела вопрос допуска 41 кандидата.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 11 февраля в составе коллегии продолжила рассматривать материалы относительно допуска кандидатов к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсах на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.

Конкурс в Специализированный окружной административный суд

В конкурсе в Специализированный окружной административный суд рассмотрен вопрос допуска 41 кандидата: 29 человек допущены к участию в конкурсе, 12 — отказано.

Кандидаты, допущенные к квалификационному оцениванию и участию в конкурсе:

Атаманская Вера Александровна,

Барикова Анна Анатольевна,

Бевз Светлана Ивановна,

Бринцов Артем Игоревич,

Вернигор Александр Витальевич,

Гломб Юрий Александрович,

Даценко Василий Николаевич,

Завальнюк Игорь Викторович,

Кепич Ирина Васильевна,

Ковальский Сергей Викторович,

Коршун Сергей Владимирович,

Кравец Дмитрий Николаевич,

Крюкова Дарья Александровна,

Кустова Светлана Николаевна,

Лазутина Ольга Николаевна,

Мацей Михаил Михайлович,

Миронюк Роман Викторович,

Никитчук Игорь Иванович,

Николенко Алексей Викторович,

Павленко Алена Леонидовна,

Певна Ольга Сергеевна,

Пика Николай Евгеньевич,

Соловьев Олег Леонидович,

Терлецкий Александр Николаевич,

Харченко Светлана Викторовна,

Хрущ Виктория Леонидовна,

Цебрик Любомир Васильевич,

Чиркин Антон Сергеевич,

Шевчук Петр Васильевич.

Кандидаты, которым отказано в допуске к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсе:

Артюхова Валерия Владимировна,

Батюк Олег Алексеевич,

Дьяченко Дмитрий Александрович,

Заичко Елена Викторовна,

Кайда Наталия Ярославовна,

Книженко Светлана Александровна,

Мицак Наталия Тагировна,

Савицкий Андрей Яковлевич,

Соляр Александр Юрьевич,

Степив Юлия Александровна,

Харченко Наталия Олеговна,

Янович Игорь Михайлович.

Конкурс в Специализированный апелляционный административный суд

В конкурсе в Специализированный апелляционный административный суд рассмотрен вопрос допуска 27 кандидатов: 24 человека допущены к участию в конкурсе, 3 — не допущены.

Кандидаты, допущенные к квалификационному оцениванию и участию в конкурсе:

Барикова Анна Анатольевна,

Бевз Светлана Ивановна,

Бездоля Дмитрий Александрович,

Вельможко Анна Игоревна,

Геращенко Игорь Владимирович,

Гломб Юрий Александрович,

Голошивец Иван Александрович,

Даценко Василий Николаевич,

Демидова Мария Александровна,

Кепич Ирина Васильевна,

Кирильчук Олег Игоревич,

Книженко Светлана Александровна,

Кравец Дмитрий Николаевич,

Кулик Сергей Викторович,

Майстренко Александр Николаевич,

Мацей Михаил Михайлович,

Николенко Алексей Викторович,

Певна Ольга Сергеевна,

Пика Николай Евгеньевич,

Терлецкий Александр Николаевич,

Троян Татьяна Евгеньевна,

Турчинский Максим Игоревич,

Холод Руслан Витальевич,

Хрущ Виктория Леонидовна.

Кандидаты, которым отказано в допуске к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсе:

Батюк Олег Алексеевич,

Заичко Елена Викторовна,

Нагорянский Сергей Иванович.

