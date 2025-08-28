Верховний Суд визнав незаконним виключення члена регіональної торгово-промислової палати

Рішення торгово-промислової палати про виключення учасника з її складу, у якому відсутні обґрунтовані причини такого виключення, може бути визнане недійсним – КГС ВС.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду залишив у силі рішення апеляційного суду, який визнав недійсним рішення президії регіональної торгово-промислової палати (ТПП) про виключення її члена. Підставою стало неналежне повідомлення позивача про засідання президії та відсутність у рішенні обґрунтованих причин виключення, що порушує його права як члена ТПП.

Суть справи

Член регіональної торгово-промислової палати звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати недійсним рішення позачергової президії регіональної ТПП про його виключення з членів палати через нібито порушення вимог статуту. Позивач стверджував, що не був належним чином повідомлений про місце, дату, час і порядок денний засідання президії, а також указав на порушення президією вимог статутів ТПП України та регіональної ТПП, що призвело до незаконного виключення.

Позиції сторін

Позивач обґрунтував свої вимоги тим, що регіональна ТПП не повідомила його належним чином про проведення позачергового засідання президії, не надала інформації про порядок денний і не вказала конкретних підстав для виключення, зокрема які саме статутні обов’язки він порушив. Відповідач, регіональна ТПП, стверджував, що порядок денний надсилався на електронну адресу позивача, але не надав доказів цього. Крім того, рішення президії не містило обґрунтування, які дії чи бездіяльність позивача стали підставою для виключення.

Рішення судів нижчих інстанцій

Господарський суд першої інстанції задовольнив позов, визнавши рішення президії регіональної ТПП недійсним. Апеляційний господарський суд скасував це рішення через порушення норм процесуального права, але ухвалив нове рішення, також на користь позивача, підтвердивши незаконність виключення через відсутність належного повідомлення та обґрунтування.

Що вирішив Верховний Суд

Касаційний господарський суд Верховного Суду залишив без змін постанову апеляційного господарського суду. Суд установив, що в матеріалах справи відсутній порядок денний позачергового засідання президії, який, за твердженням відповідача, надсилався позивачу. Це позбавило позивача можливості підготуватися до засідання та надати пояснення щодо підстав виключення. Крім того, рішення президії не містило обґрунтування, які саме порушення статуту вчинив позивач, а також не вказувало на систематичність таких порушень чи їх вплив на досягнення цілей ТПП.

КГС ВС підкреслив, що рішення про виключення члена ТПП має містити чіткі та обґрунтовані причини, зокрема конкретні факти невиконання статутних обов’язків, опис систематичності порушень і пояснення, як дії чи бездіяльність учасника перешкоджають цілям організації. Відсутність таких відомостей є підставою для визнання рішення недійсним.

Висновок суду

Верховний Суд дійшов висновку, що рішення позачергової президії регіональної ТПП про виключення позивача є незаконним, оскільки порушує його право на членство в організації, гарантоване законом.

Постанова КГС ВС від 29 липня 2025 року у справі № 916/1959/24.

