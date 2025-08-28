Верховный Суд признал незаконным исключение члена региональной торгово-промышленной палаты

Решение торгово-промышленной палаты об исключении участника из ее состава, в котором отсутствуют обоснованные причины такого исключения, может быть признано недействительным – КГС ВС.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда оставил в силе решение апелляционного суда, который признал недействительным решение президиума региональной торгово-промышленной палаты (ТПП) об исключении ее члена. Основанием стало ненадлежащее уведомление истца о заседании президиума и отсутствие в решении обоснованных причин исключения, что нарушает его права как члена ТПП.

Суть дела

Член региональной торгово-промышленной палаты обратился в суд с иском, в котором просил признать недействительным решение внеочередного президиума региональной ТПП о его исключении из членов палаты из-за якобы нарушения требований устава. Истец утверждал, что не был надлежащим образом уведомлен о месте, дате, времени и повестке дня заседания президиума, а также указал на нарушение президиумом требований уставов ТПП Украины и региональной ТПП, что привело к незаконному исключению.

Позиции сторон

Истец обосновал свои требования тем, что региональная ТПП не уведомила его надлежащим образом о проведении внеочередного заседания президиума, не предоставила информацию о повестке дня и не указала конкретные основания для исключения, в частности, какие именно уставные обязанности он нарушил. Ответчик, региональная ТПП, утверждал, что повестка дня была отправлена на электронный адрес истца, но не предоставил доказательств этого. Кроме того, решение президиума не содержало обоснования, какие действия или бездействие истца стали основанием для исключения.

Решения судов низших инстанций

Хозяйственный суд первой инстанции удовлетворил иск, признав решение президиума региональной ТПП недействительным. Апелляционный хозяйственный суд отменил это решение из-за нарушения норм процессуального права, но принял новое решение, также в пользу истца, подтвердив незаконность исключения из-за отсутствия надлежащего уведомления и обоснования.

Что решил Верховный Суд

Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда оставил без изменений постановление апелляционного хозяйственного суда. Суд установил, что в материалах дела отсутствует повестка дня внеочередного заседания президиума, которая, по утверждению ответчика, направлялась истцу. Это лишило истца возможности подготовиться к заседанию и предоставить объяснения относительно оснований исключения. Кроме того, решение президиума не содержало обоснования, какие именно нарушения устава совершил истец, а также не указывало на систематичность таких нарушений или их влияние на достижение целей ТПП.

КГС ВС подчеркнул, что решение об исключении члена ТПП должно содержать четкие и обоснованные причины, в частности конкретные факты невыполнения уставных обязанностей, описание систематичности нарушений и объяснение, как действия или бездействие участника препятствуют целям организации. Отсутствие таких сведений является основанием для признания решения недействительным.

Заключение суда

Верховный Суд пришел к выводу, что решение внеочередного президиума региональной ТПП об исключении истца является незаконным, поскольку нарушает его право на членство в организации, гарантированное законом. Постановление КГС ВС от 29 июля 2025 года по делу № 916/1959/24.

