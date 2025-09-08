Практика судів
У Миколаєві обрано запобіжний захід за спробу підкупу поліцейського

12:24, 8 вересня 2025
У Миколаєві підозрюваного в пропозиції та наданні неправомірної вигоди співробітнику поліції взято під варту із заставою 181 680 грн.
У Миколаєві обрано запобіжний захід за спробу підкупу поліцейського
Центральний районний суд міста Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для мешканця Вознесенського району, підозрюваного у пропозиції та наданні неправомірної вигоди слідчому поліції. Інцидент пов’язаний зі спробою зняття арешту з автомобіля, конфіскованого в іншій справі про незаконну вирубку дерев. Про це повідомила пресслужба суду.

Суть справи

Слідча суддя Центрального районного суду м. Миколаєва розглянула клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного, якому інкримінується вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За даними слідства, підозрюваний є фігурантом іншого кримінального провадження за ч. 4 ст. 246 КК України, пов’язаного з незаконною вирубкою 82 дерев у заповідному урочищі «Молдавка» Вознесенського району в червні 2025 року. У рамках цього провадження на автомобіль «ГАЗ 33023», яким користувався підозрюваний, було накладено арешт. У серпні 2025 року він звернувся до слідчого, запропонувавши 40 000 гривень за зняття арешту та повернення автомобіля. У вересні 2025 року підозрюваний передав слідчому 800 євро в його службовому кабінеті, після чого був затриманий правоохоронцями.

Позиції сторін

Прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу, наголошуючи на тяжкості правопорушення та необхідності ізоляції підозрюваного для запобігання подальшим спробам впливу на слідство. Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання, стверджуючи, що підозра є необґрунтованою і не підкріплена достатніми доказами. Сам підозрюваний просив суд застосувати до нього домашній арешт, аргументуючи це менш суворим характером такого заходу.

Що вирішив суд

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання та вислухавши сторони, постановила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 181 680 гривень. Рішення врахувало обставини справи, зокрема факт затримання підозрюваного під час надання неправомірної вигоди, а також його причетність до іншого кримінального провадження. Суд визнав, що тримання під вартою є необхідним для забезпечення належного розслідування, але надав можливість звільнення під заставу.

суд поліція хабар застава Миколаїв

