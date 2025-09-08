В Николаеве избрана мера пресечения за попытку подкупа полицейского

В Николаеве подозреваемый в предложении и предоставлении неправомерной выгоды сотруднику полиции взят под стражу с залогом 181 680 грн.

Центральный районный суд города Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога для жителя Вознесенского района, подозреваемого в предложении и предоставлении неправомерной выгоды следователю полиции. Инцидент связан с попыткой снятия ареста с автомобиля, конфискованного по другому делу о незаконной вырубке деревьев. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суть дела

Следственный судья Центрального районного суда г. Николаева рассмотрела ходатайство о применении меры пресечения к подозреваемому, которому инкриминируется совершение уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). По данным следствия, подозреваемый является фигурантом другого уголовного производства по ч. 4 ст. 246 УК Украины, связанного с незаконной вырубкой 82 деревьев в заповедном урочище «Молдавка» Вознесенского района в июне 2025 года. В рамках этого производства на автомобиль «ГАЗ 33023», которым пользовался подозреваемый, был наложен арест. В августе 2025 года он обратился к следователю, предложив 40 000 гривен за снятие ареста и возвращение автомобиля. В сентябре 2025 года подозреваемый передал следователю 800 евро в его служебном кабинете, после чего был задержан правоохранителями.

Позиции сторон

Прокурор поддержал ходатайство о применении меры пресечения, подчеркивая тяжесть правонарушения и необходимость изоляции подозреваемого для предотвращения дальнейших попыток влияния на следствие. Защитник подозреваемого возражал против удовлетворения ходатайства, утверждая, что подозрение является необоснованным и не подкреплено достаточными доказательствами. Сам подозреваемый просил суд применить к нему домашний арест, аргументируя это менее строгим характером такой меры.

Что решил суд

Следственный судья, рассмотрев материалы ходатайства и выслушав стороны, постановила применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 181 680 гривен. Решение учитывало обстоятельства дела, в частности факт задержания подозреваемого во время предоставления неправомерной выгоды, а также его причастность к другому уголовному производству. Суд признал, что содержание под стражей необходимо для обеспечения надлежащего расследования, но предоставил возможность освобождения под залог.

