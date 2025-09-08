Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Николаеве избрана мера пресечения за попытку подкупа полицейского

12:24, 8 сентября 2025
В Николаеве подозреваемый в предложении и предоставлении неправомерной выгоды сотруднику полиции взят под стражу с залогом 181 680 грн.
В Николаеве избрана мера пресечения за попытку подкупа полицейского
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральный районный суд города Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога для жителя Вознесенского района, подозреваемого в предложении и предоставлении неправомерной выгоды следователю полиции. Инцидент связан с попыткой снятия ареста с автомобиля, конфискованного по другому делу о незаконной вырубке деревьев. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суть дела

Следственный судья Центрального районного суда г. Николаева рассмотрела ходатайство о применении меры пресечения к подозреваемому, которому инкриминируется совершение уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). По данным следствия, подозреваемый является фигурантом другого уголовного производства по ч. 4 ст. 246 УК Украины, связанного с незаконной вырубкой 82 деревьев в заповедном урочище «Молдавка» Вознесенского района в июне 2025 года. В рамках этого производства на автомобиль «ГАЗ 33023», которым пользовался подозреваемый, был наложен арест. В августе 2025 года он обратился к следователю, предложив 40 000 гривен за снятие ареста и возвращение автомобиля. В сентябре 2025 года подозреваемый передал следователю 800 евро в его служебном кабинете, после чего был задержан правоохранителями.

Позиции сторон

Прокурор поддержал ходатайство о применении меры пресечения, подчеркивая тяжесть правонарушения и необходимость изоляции подозреваемого для предотвращения дальнейших попыток влияния на следствие. Защитник подозреваемого возражал против удовлетворения ходатайства, утверждая, что подозрение является необоснованным и не подкреплено достаточными доказательствами. Сам подозреваемый просил суд применить к нему домашний арест, аргументируя это менее строгим характером такой меры.

Что решил суд

Следственный судья, рассмотрев материалы ходатайства и выслушав стороны, постановила применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 181 680 гривен. Решение учитывало обстоятельства дела, в частности факт задержания подозреваемого во время предоставления неправомерной выгоды, а также его причастность к другому уголовному производству. Суд признал, что содержание под стражей необходимо для обеспечения надлежащего расследования, но предоставил возможность освобождения под залог.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.      

суд полиция взятка залог Николаев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Нардепу Федору Христенко инкриминируют системное влияние на НАБУ — его показания могут расставить точки над «і»

Судя по формулировкам, которые приводит ОГП и СБУ, показания Федора Христенко могут пролить свет на общую ситуацию в НАБУ.

«Превратит суды в статистов»: в Минобороны выступили против законопроекта 13452, который запрещает судам смягчать наказание военным за неповиновение

В Минобороны указали, что предложенные законопроектом 13452 изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о международном коммерческом арбитраже

Законодатели предлагают предусмотреть, что изменения, касающиеся расширения компетенции международного арбитража, распространяются также на арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу нового закона.

МИД сможет напрямую инициировать вопросы о применении и отмене санкций — правительство внесло законопроект

Закон о санкциях предлагается дополнить нормой о том, что решение об отмене санкций принимается на основании резолюций Генассамблеи и Совбеза ООН, решений и регламентов Совета ЕС, а также решений уполномоченного органа иностранного государства, если это не противоречит национальным интересам Украины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду