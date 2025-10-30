Практика судів
Верховний Суд підтвердив, що 30-тисячна винагорода не враховується при розрахунку одноразової допомоги та пенсії військовослужбовців

15:38, 30 жовтня 2025
КАС ВС виснував, що додаткова винагорода, передбачена постановою №168, не враховується при розрахунку одноразової допомоги та пенсії військовослужбовців, оскільки має тимчасовий характер і не належить до постійних складових грошового забезпечення.
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув справу щодо порядку врахування додаткової винагороди, встановленої постановою Кабінету Міністрів України №168, при обчисленні грошових виплат військовослужбовцям.

Обставини справи

Позивач, колишній військовослужбовець Служби зовнішньої розвідки України, звернувся до суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність відомства через неврахування додаткової винагороди за постановою №168 при розрахунку одноразової допомоги при звільненні та у довідці для обчислення пенсії. Він наголошував, що з лютого 2022 по квітень 2023 року отримував щомісячну виплату у розмірі 30 тисяч гривень, тому ці суми мали бути враховані при визначенні його грошового забезпечення.

У свою чергу, Служба зовнішньої розвідки пояснила, що додаткова винагорода виплачувалася лише на період воєнного стану і не має постійного характеру, а отже не може бути включена до бази для обчислення одноразових чи пенсійних виплат.

Рішення судів попередніх інстанцій

Івано-Франківський окружний адміністративний суд та Восьмий апеляційний адміністративний суд відмовили у задоволенні позову. Вони дійшли висновку, що винагорода, передбачена постановою №168, не є регулярною і нараховується за конкретних умов — за наказом командирів під час воєнного стану. Її розмір не є фіксованим, тому вона не може бути віднесена до постійних складових грошового забезпечення.

Позиція Верховного Суду

Переглянувши справу, Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій. Суд зазначив, що згідно з Інструкцією про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки (наказ №45 від 28.02.2008), до місячного грошового забезпечення входять лише доплати та винагороди, які мають постійний характер. Додаткова винагорода за постановою №168 запроваджена виключно на період воєнного стану, її розмір визначається індивідуально — пропорційно часу виконання завдань.

Верховний Суд також послався на власну судову практику, зокрема рішення у справах №580/9551/23 та №420/5602/23, де аналогічно зазначалося, що виплати за постановою №168 не враховуються при обчисленні пенсій та одноразових допомог.

Касаційна скарга колишнього військовослужбовця залишена без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій — без змін. Верховний Суд підтвердив, що додаткова винагорода, передбачена постановою №168, має тимчасовий характер і не включається до складу місячного грошового забезпечення для розрахунку одноразових виплат чи пенсії.

Постанова набрала законної сили та є остаточною.

Більш детально ознайомитись з рішенням Верховного Суду у справі № 300/4692/23 можна за посиланням. 

