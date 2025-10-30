Верховный Суд подтвердил, что 30-тысячное вознаграждение не учитывается при расчете единовременного пособия и пенсии военнослужащих

КАС ВС сделал вывод, что дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением №168, не учитывается при расчете единовременного пособия и пенсии военнослужащих, поскольку носит временный характер и не относится к постоянным составляющим денежного довольствия.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело относительно порядка учета дополнительного вознаграждения, установленного постановлением Кабинета Министров Украины №168, при расчете денежных выплат военнослужащим.

Обстоятельства дела

Истец, бывший военнослужащий Службы внешней разведки Украины, обратился в суд с требованием признать противоправным бездействие ведомства из-за неучета дополнительного вознаграждения по постановлению №168 при расчете единовременного пособия при увольнении и в справке для начисления пенсии. Он подчёркивал, что с февраля 2022 по апрель 2023 года получал ежемесячную выплату в размере 30 тысяч гривен, поэтому эти суммы должны были быть учтены при определении его денежного обеспечения.

В свою очередь, Служба внешней разведки объяснила, что дополнительное вознаграждение выплачивалось только на период военного положения и не имеет постоянного характера, а следовательно, не может быть включено в базу для расчета единовременных или пенсионных выплат.

Решения судов предыдущих инстанций

Ивано-Франковский окружной административный суд и Восьмой апелляционный административный суд отказали в удовлетворении иска. Они пришли к выводу, что вознаграждение, предусмотренное постановлением №168, не является регулярным и начисляется при определённых условиях — по приказу командиров в период военного положения. Его размер не является фиксированным, поэтому оно не может быть отнесено к постоянным составляющим денежного обеспечения.

Позиция Верховного Суда

Рассмотрев дело, Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций. Суд указал, что согласно Инструкции о выплате денежного обеспечения военнослужащим Службы внешней разведки (приказ №45 от 28.02.2008), в месячное денежное обеспечение входят только доплаты и вознаграждения, имеющие постоянный характер. Дополнительное вознаграждение по постановлению №168 введено исключительно на период военного положения, его размер определяется индивидуально — пропорционально времени выполнения задач.

Верховный Суд также сослался на собственную судебную практику, в частности на решения по делам №580/9551/23 и №420/5602/23, где аналогично указывалось, что выплаты по постановлению №168 не учитываются при расчете пенсий и единовременных пособий.

Кассационная жалоба бывшего военнослужащего оставлена без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений. Верховный Суд подтвердил, что дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением №168, имеет временный характер и не включается в состав месячного денежного обеспечения для расчета единовременных выплат или пенсии.

Постановление вступило в законную силу и является окончательным.

С более подробным содержанием решения Верховного Суда по делу №300/4692/23 можно ознакомиться по ссылке.

