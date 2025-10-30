Практика судів
Верховний Суд переглянув справу про заповіт і нагадав про обов’язок судів забезпечити право на доказування

19:54, 30 жовтня 2025
Переглядаючи справу про дійсність заповіту, Верховний Суд наголосив на обов’язку судів забезпечувати сторонам можливість подання та дослідження доказів.
Верховний Суд переглянув справу про заповіт і нагадав про обов'язок судів забезпечити право на доказування
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув касаційну скаргу у справі щодо визнання недійсним заповіту, складеного мешканкою Харкова у березні 2016 року. Позивач, брат померлої, стверджував, що документ було підписано іншою особою, оскільки спадкодавиця на той час тяжко хворіла та не могла самостійно скласти новий заповіт.

Суть спору

Позивач вказував, що його сестра у 2014 році заповіла належний їй житловий будинок у рівних частках йому та двом іншим родичам. Після смерті жінки він дізнався, що у 2016 році було посвідчено інший заповіт, за яким більша частина будинку перейшла іншій особі. На думку позивача, цей документ не міг бути підписаний сестрою через її стан здоров’я, тому він вимагав визнати заповіт недійсним.

Позиція судів першої та апеляційної інстанцій

Шевченківський районний суд м. Харкова відмовив у задоволенні позову, дійшовши висновку, що позивач не довів відсутності вільного волевиявлення спадкодавиці чи її нездатності усвідомлювати свої дії. Полтавський апеляційний суд погодився з цими висновками.

Аргументи касаційної скарги та висновки Верховного Суду

У касаційній скарзі представник позивача наголошував, що апеляційний суд порушив норми процесуального права, не забезпечивши проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи. Експерт просив надати додаткові документи із зразками підпису спадкодавиці, однак суд не поновив провадження для розгляду цього клопотання, унаслідок чого експертиза не відбулася. Позивач вважав, що саме ця бездіяльність суду унеможливила отримання доказів, які могли б підтвердити його доводи.

КЦС ВС зазначив, що апеляційний суд не забезпечив повного та всебічного розгляду справи, не розглянув клопотання експерта та не сприяв з’ясуванню всіх обставин, необхідних для правильного вирішення спору. Верховний Суд наголосив, що за процесуальним законом суди повинні створювати сторонам умови для реалізації їхніх процесуальних прав, у тому числі щодо збирання доказів.

Оскільки Верховний Суд не має повноважень самостійно встановлювати нові фактичні обставини, касаційна інстанція дійшла висновку про необхідність скасування постанови Полтавського апеляційного суду та направлення справи на новий розгляд.

Постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Детально ознайомитись з позицією КЦС ВС у справі № 638/15470/16-ц можна за посиланням. 

