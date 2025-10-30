Верховный Суд пересмотрел дело о завещании и напомнил об обязанности судов обеспечить право на доказывание

Пересматривая дело о действительности завещания, Верховный Суд подчеркнул обязанность судов обеспечивать сторонам возможность представления и исследования доказательств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу по делу о признании недействительным завещания, составленного жительницей Харькова в марте 2016 года. Истец, брат умершей, утверждал, что документ был подписан другим лицом, поскольку наследодательница на тот момент тяжело болела и не могла самостоятельно составить новое завещание.

Суть спора

Истец указывал, что его сестра в 2014 году завещала принадлежащий ей жилой дом в равных долях ему и двум другим родственникам. После смерти женщины он узнал, что в 2016 году было удостоверено другое завещание, по которому большая часть дома перешла другому лицу. По мнению истца, этот документ не мог быть подписан сестрой из-за её состояния здоровья, поэтому он требовал признать завещание недействительным.

Позиция судов первой и апелляционной инстанций

Шевченковский районный суд г. Харькова отказал в удовлетворении иска, придя к выводу, что истец не доказал отсутствие свободного волеизъявления наследодательницы или её неспособность осознавать свои действия. Полтавский апелляционный суд согласился с этими выводами.

Аргументы кассационной жалобы и выводы Верховного Суда

В кассационной жалобе представитель истца отмечал, что апелляционный суд нарушил нормы процессуального права, не обеспечив проведение назначенной судебной почерковедческой экспертизы. Эксперт просил предоставить дополнительные документы с образцами подписи наследодательницы, однако суд не возобновил производство для рассмотрения этого ходатайства, в результате чего экспертиза не состоялась. Истец считал, что именно эта бездеятельность суда сделала невозможным получение доказательств, которые могли бы подтвердить его доводы.

КГС ВС указал, что апелляционный суд не обеспечил полного и всестороннего рассмотрения дела, не рассмотрел ходатайство эксперта и не содействовал выяснению всех обстоятельств, необходимых для правильного разрешения спора. Верховный Суд подчеркнул, что согласно процессуальному закону суды обязаны создавать сторонам условия для реализации их процессуальных прав, в том числе в части сбора доказательств.

Поскольку Верховный Суд не наделён полномочиями самостоятельно устанавливать новые фактические обстоятельства, кассационная инстанция пришла к выводу о необходимости отмены постановления Полтавского апелляционного суда и направления дела на новое рассмотрение.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

С детальной позицией КГС ВС по делу № 638/15470/16-ц можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.