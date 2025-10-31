Обіцяв гаджети — забирав гроші і зникав: на Житомирщині призначили покарання інтернет-шахраю

Суд покарав шахрая, який продавав неіснуючі гаджети.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бердичівський міськрайонний суд виніс вирок 34-річному місцевому жителю, якого обвинувачували у вчиненні шахрайства. Про це розповіли у суді.

Згідно з рішенням суду у справі №274/9114/23, чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі, однак реальне відбування покарання замінено на іспитовий строк тривалістю 2 роки. Якщо протягом цього часу він не скоїть нового злочину та виконуватиме встановлені обов’язки, за ґрати йому йти не доведеться.

З матеріалів справи відомо, що обвинувачений розміщував в інтернеті фейкові оголошення про продаж смартфонів, ноутбуків та планшетів. Отримавши передоплату або повну вартість від покупців, він зникав із їхніми грошима. У такий спосіб чоловік ошукав близько 15 осіб, привласнивши десятки тисяч гривень.

У суді він повністю визнав свою вину, розкаявся та частково компенсував завдані збитки. Суд урахував ці обставини як пом’якшувальні, а також позитивну характеристику обвинуваченого: він працевлаштований, має на утриманні дитину з інвалідністю, раніше не судимий. Обтяжуючих обставин не встановлено.

Цивільного позову в межах кримінального провадження не подавали.

До набрання вироком законної сили підсудний перебуватиме під особистим зобов’язанням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.