Обіцяв гаджети — забирав гроші і зникав: на Житомирщині призначили покарання інтернет-шахраю

07:36, 31 жовтня 2025
Суд покарав шахрая, який продавав неіснуючі гаджети.
Бердичівський міськрайонний суд виніс вирок 34-річному місцевому жителю, якого обвинувачували у вчиненні шахрайства. Про це розповіли у суді.

Згідно з рішенням суду у справі №274/9114/23, чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі, однак реальне відбування покарання замінено на іспитовий строк тривалістю 2 роки. Якщо протягом цього часу він не скоїть нового злочину та виконуватиме встановлені обов’язки, за ґрати йому йти не доведеться.

З матеріалів справи відомо, що обвинувачений розміщував в інтернеті фейкові оголошення про продаж смартфонів, ноутбуків та планшетів. Отримавши передоплату або повну вартість від покупців, він зникав із їхніми грошима. У такий спосіб чоловік ошукав близько 15 осіб, привласнивши десятки тисяч гривень.

У суді він повністю визнав свою вину, розкаявся та частково компенсував завдані збитки. Суд урахував ці обставини як пом’якшувальні, а також позитивну характеристику обвинуваченого: він працевлаштований, має на утриманні дитину з інвалідністю, раніше не судимий. Обтяжуючих обставин не встановлено.

Цивільного позову в межах кримінального провадження не подавали.

До набрання вироком законної сили підсудний перебуватиме під особистим зобов’язанням.

