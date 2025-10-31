Обещал гаджеты — забирал деньги и исчезал: в Житомирской области назначили наказание интернет-мошеннику

Суд наказал мошенника, продававшего несуществующие гаджеты.

Бердичевский горрайонный суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, обвиняемому в совершении мошенничества. Об этом рассказали в суде.

Согласно решению суда по делу №274/9114/23, мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы, однако реальное отбывание наказания заменено на испытательный срок продолжительностью 2 года. Если в течение этого времени он не совершит нового преступления и будет выполнять установленные обязанности, за решетку ему идти не придется.

Из материалов дела известно, что обвиняемый размещал в интернете фейковые объявления о продаже смартфонов, ноутбуков и планшетов. Получив предоплату или полную стоимость покупателей, он исчезал с их деньгами. Таким образом мужчина обманул около 15 человек, присвоив десятки тысяч гривен.

В суде он полностью признал свою вину, раскаялся и частично компенсировал нанесенный ущерб. Суд учел эти обстоятельства как смягчающие, а также положительную характеристику обвиняемого: он трудоустроен, имеет на иждивении ребенка с инвалидностью, ранее не судим. Отягчающие обстоятельства не установлены.

Гражданского иска в рамках уголовного производства не подавали.

До вступления приговора в законную силу подсудимый будет находиться под личным обязательством.

