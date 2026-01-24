Суд визнав незаконною відмову у звільненні військовослужбовця, який доглядає матір з інвалідністю

Хмельницький окружний адмінсуд наголосив: перевірка сімейного стану є обов’язком військової частини та ТЦК.

Хмельницький окружний адміністративний суд задовольнив позов військовослужбовця та визнав протиправною відмову військової частини у його звільненні за сімейними обставинами. Суд зобов’язав командування повторно розглянути рапорт про звільнення у зв’язку з необхідністю постійного догляду за матір’ю з інвалідністю ІІ групи, наголосивши: обов’язок перевірки сімейного стану покладається на командування та ТЦК, а не на військовослужбовця.

Обставини справи №560/14656/25

Військовослужбовець (справа №560/14656/25) у липні 2025 року подав рапорт командиру військової частини з проханням звільнити його з військової служби за сімейними обставинами — відповідно до підпункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Підстава — необхідність постійного догляду за матір’ю, якій безстроково встановлено інвалідність ІІ групи.

До рапорту він додав пакет документів, зокрема медичні довідки МСЕК, пенсійні посвідчення, довідки про склад зареєстрованих осіб та відомості про проходження служби іншим членом сім’ї.

Втім листом від 14 серпня 2025 року військова частина відмовила у звільненні, мотивуючи це відсутністю акта обстеження сімейного стану.

Відповідач відзиву до суду не подав і не довів правомірність своєї позиції.

Правова оцінка суду

Суд нагадав, що під час дії воєнного стану військовослужбовці, мобілізовані на особливий період, можуть бути звільнені за сімейними обставинами, зокрема у разі необхідності здійснення постійного догляду за батьками з інвалідністю І або ІІ групи, за умови відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Ключовий висновок суду полягає в такому:

подання акта обстеження сімейного стану не є обов’язком військовослужбовця;

після отримання рапорту саме командир військової частини зобов’язаний у триденний строк надіслати запит до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

перевірку сімейних обставин проводить комісія ТЦК та СП, яка й складає акт за результатами перевірки;

відмова без ініціювання цієї процедури суперечить закону та встановленому порядку.

Суд також звернув увагу на конституційний та сімейно-правовий обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про непрацездатних батьків, який не може бути перекладений на інших осіб.

Таким чином, відмова командування була визнана необґрунтованою, а дії військової частини — такими, що вчинені поза межами наданих повноважень.

Рішення суду

Хмельницький окружний адміністративний суд:

визнав протиправними дії командування військової частини щодо відмови у звільненні військовослужбовця;

зобов’язав повторно розглянути рапорт про звільнення за сімейними обставинами з урахуванням вимог закону та належної процедури перевірки;

стягнув судовий збір у розмірі 1 211,20 грн за рахунок бюджетних асигнувань військової частини.

Рішення може бути оскаржене до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом 30 днів.

