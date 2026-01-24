  1. Судебная практика
Суд признал незаконным отказ в увольнении военнослужащего, который осуществляет уход за матерью с инвалидностью

16:51, 24 января 2026
Хмельницкий окружной админсуд подчеркнул: проверка семейного положения является обязанностью воинской части и ТЦК.
Суд признал незаконным отказ в увольнении военнослужащего, который осуществляет уход за матерью с инвалидностью
Хмельницкий окружной административный суд удовлетворил иск военнослужащего и признал противоправным отказ воинской части в его увольнении по семейным обстоятельствам. Суд обязал командование повторно рассмотреть рапорт об увольнении в связи с необходимостью постоянного ухода за матерью с инвалидностью II группы, подчеркнув: обязанность проверки семейного положения возлагается на командование и ТЦК, а не на военнослужащего.

Обстоятельства дела №560/14656/25

Военнослужащий (дело №560/14656/25) в июле 2025 года подал рапорт командиру воинской части с просьбой уволить его с военной службы по семейным обстоятельствам — в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Основание — необходимость постоянного ухода за матерью, которой бессрочно установлена инвалидность II группы.

К рапорту он приложил пакет документов, в частности медицинские справки МСЭК, пенсионные удостоверения, справки о составе зарегистрированных лиц и сведения о прохождении службы другим членом семьи.

Однако письмом от 14 августа 2025 года воинская часть отказала в увольнении, мотивировав это отсутствием акта обследования семейного положения.

Ответчик отзыв в суд не подал и не доказал правомерность своей позиции.

Правовая оценка суда

Суд напомнил, что в период действия военного положения военнослужащие, мобилизованные на особый период, могут быть уволены по семейным обстоятельствам, в частности в случае необходимости осуществления постоянного ухода за родителями с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Ключевой вывод суда заключается в следующем:

  • предоставление акта обследования семейного положения не является обязанностью военнослужащего;
  • после получения рапорта именно командир воинской части обязан в трехдневный срок направить запрос в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки;
  • проверку семейных обстоятельств проводит комиссия ТЦК и СП, которая и составляет акт по результатам проверки;
  • отказ без инициирования данной процедуры противоречит закону и установленному порядку.

Суд также обратил внимание на конституционную и семейно-правовую обязанность совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных родителях, которая не может быть возложена на других лиц.

Таким образом, отказ командования был признан необоснованным, а действия воинской части — такими, что совершены за пределами предоставленных полномочий.

Решение суда

Хмельницкий окружной административный суд:

  • признал противоправными действия командования воинской части относительно отказа в увольнении военнослужащего;
  • обязал повторно рассмотреть рапорт об увольнении по семейным обстоятельствам с учетом требований закона и надлежащей процедуры проверки;
  • взыскал судебный сбор в размере 1 211,20 грн за счет бюджетных ассигнований воинской части.

Решение может быть обжаловано в Седьмой апелляционный административный суд в течение 30 дней.

