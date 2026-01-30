Верховний Суд визначив, хто несе відповідальність за затримку поновлення прокурора на посаді

Верховний Суд пояснив, хто саме має нести відповідальність за затримку виконання рішення суду про поновлення прокурора на посаді.

Оскільки стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду про поновлення на посаді є спеціальним видом відповідальності роботодавця, а саме особи, яка зобов’язана судовим рішенням та/або в силу закону видати наказ про поновлення незаконно звільненого працівника на посаді, то належним відповідачем, який, відповідно до статті 236 КЗпП України, має нести уповноважений орган (його посадова особа), до повноважень якого, в силу відповідного закону, належить вирішення питання про поновлення працівника на посаді.

Як вказав Верховний Суд, у розумінні статті 236 КЗпП України власником (уповноваженим органом), який має обов’язок видати наказ (розпорядження) про поновлення прокурора на адміністративній посаді, є Генеральний прокурор, а відтак, витрати щодо виплати середнього заробітку за час затримки виконання судового рішення про поновлення його на посаді повинен нести саме Офіс Генерального прокурора як установа, у якій Генеральний прокурор виконує свої управлінські функції та яка є головним розпорядником бюджетного фінансування, а тому є належним відповідачем у таких спорах.

Обставини справи

Верховний Суд у складі судової палати з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Офісу Генерального прокурора на рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 29 листопада 2023 року, додаткове рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 22 грудня 2023 року та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2024 року у справі № 260/8573/23 (провадження № К/990/17909/24) за позовом до Офісу Генерального прокурора, Закарпатської обласної прокуратури про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду.

Спір у цій справі виник у зв'язку із затримкою виконання рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 13 грудня 2021 року у справі № 260/136/20 про поновлення позивача на посаді першого заступника прокурора Закарпатської області, внаслідок чого він звернувся до суду з вимогою про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання цього рішення за період з 14 грудня 2021 року по 4 вересня 2023 року.

Закарпатський окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду, позовні вимоги задовольнив. Суди зазначили, що рішення суду у справі № 260/136/20 від 13 грудня 2021 року про поновлення позивача на посаді, яке підлягало негайному виконанню відповідачем, фактично виконано 5 вересня 2023 року. З урахуванням цього суди дійшли висновку про те, що невиконання відповідачем протягом певного часу згаданого судового рішення має наслідком застосування приписів статті 236 КЗпП України про стягнення з відповідача на користь позивача середнього заробітку за час затримки виконання рішення про поновлення на роботі. Також суди урахували, що згідно зі статтею 39 та пунктом 3 частини першої статті 9 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» (далі – Закон № 1697-VII) посада першого заступника прокурора Закарпатської області належить до адміністративних посад як посад «заступника керівника обласної прокуратури», а призначення прокурорів на адміністративні посади та звільнення їх з адміністративних посад у випадках та порядку, встановленому цим законом, віднесено до повноважень Генерального прокурора. З огляду на викладене суди вважали, що належним відповідачем, який має відповідати за позовною вимогою про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду, є Офіс Генерального прокурора.

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, судові рішення суду першої інстанції та постанову апеляційного суду - без змін.

Оцінка Суду

У межах касаційного провадження у цій справі Верховний Суд вирішував спірне питання щодо застосування статті 236 КЗпП України в аспекті визначення належного відповідача, який повинен нести відповідальність за затримку виконання рішення суду про поновлення працівника на посаді, та досліджував зокрема, до чиїх повноважень, відповідно до Закону № 1697-VII, належить вирішення питання поновлення позивача на посаді; ким видано відповідний наказ про поновлення працівника на посаді.

Колегія суддів зауважила про те, що, ураховуючи, що предметом позову є стягнення коштів, які є спеціальним видом відповідальності роботодавця, а саме особи, яка зобов’язана судовим рішенням або в силу закону видати наказ про поновлення незаконно звільненого працівника на посаді, то від установлення означених обставин залежить вирішення питання визначення належного відповідача, на якого має бути покладено обов’язок виплати позивачу середнього заробітку за час затримки виконання рішення.

Також урахувала, що згідно із положеннями пункту 7 частини першої статті 39 Закону № 1697-VII посада першого заступника прокурора Закарпатської області належить до адміністративних посад як посад «першого заступника керівника обласної прокуратури», а його призначення здійснюється Генеральним прокурором (частина четверта статті 39 Закону № 1697-VII).

Відтак, судова палата констатувала, що у розумінні статті 236 КЗпП України власником (уповноваженим органом), який має обов’язок видати наказ (розпорядження) про поновлення позивача на посаді першого заступника прокурора Закарпатської області, є Генеральний прокурор, а відтак, витрати щодо виплати середнього заробітку за час затримки виконання рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 13 грудня 2021 року у справі № 260/136/20 повинен нести саме Офіс Генерального прокурора як установа, у якій Генеральний прокурор виконує свої управлінські функції та яка є головним розпорядником бюджетного фінансування.

Таким чином, судова палата дійшла висновку, що належним відповідачем, який має відповідати за позовною вимогою про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду, є Офіс Генерального прокурора.

Постанова Верховного Суду від 19 грудня 2025 року у справі № 260/8573/23.

