Верховный Суд определил, кто несет ответственность за задержку восстановления прокурора в должности

Верховный Суд объяснил, кто должен нести ответственность за задержку выполнения решения суда о восстановлении прокурора в должности.

Поскольку взыскание среднего заработка за время задержки исполнения решения суда о восстановлении в должности является специальным видом ответственности работодателя, а именно лица, которое обязано судебным решением и/или в силу закона издать приказ о восстановлении незаконно уволенного работника в должности, то надлежащим ответчиком, который в соответствии со статьей 236 КЗоТ Украины должен нести ответственность за задержку исполнения решения суда о восстановлении работника в должности, является уполномоченный орган (его должностное лицо), к полномочиям которого в силу соответствующего закона относится решение вопроса о восстановлении работника в должности.

Как указав Верховный Суд, в понимании статьи 236 КЗоТ Украины собственником (уполномоченным органом), который обязан издать приказ (распоряжение) о восстановлении прокурора на административной должности, является Генеральный прокурор, а следовательно, расходы по выплате среднего заработка за время задержки исполнения судебного решения о его восстановлении в должности должен нести именно Офис Генерального прокурора как учреждение, в котором Генеральный прокурор осуществляет свои управленческие функции и которое является главным распорядителем бюджетного финансирования, а потому является надлежащим ответчиком в таких спорах.

Обстоятельства дела

Верховный Суд в составе судебной палаты по рассмотрению дел, связанных с избирательным процессом и референдумом, а также защитой политических прав граждан Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Офиса Генерального прокурора на решение Закарпатского окружного административного суда от 29 ноября 2023 года, дополнительное решение Закарпатского окружного административного суда от 22 декабря 2023 года и постановление Восьмого апелляционного административного суда от 22 февраля 2024 года по делу № 260/8573/23 (производство № К/990/17909/24) по иску к Офису Генерального прокурора, Закарпатской областной прокуратуре о взыскании среднего заработка за время задержки исполнения решения суда.

Спор в данном деле возник в связи с задержкой исполнения решения Закарпатского окружного административного суда от 13 декабря 2021 года по делу № 260/136/20 о восстановлении истца в должности первого заместителя прокурора Закарпатской области, вследствие чего он обратился в суд с требованием о взыскании среднего заработка за время задержки исполнения этого решения за период с 14 декабря 2021 года по 4 сентября 2023 года.

Закарпатский окружной административный суд решением, оставленным без изменений постановлением Восьмого апелляционного административного суда, исковые требования удовлетворил. Суды указали, что решение суда по делу № 260/136/20 от 13 декабря 2021 года о восстановлении истца в должности, которое подлежало немедленному исполнению ответчиком, фактически было исполнено 5 сентября 2023 года. С учетом этого суды пришли к выводу, что неисполнение ответчиком в течение определенного времени указанного судебного решения влечет применение положений статьи 236 КЗоТ Украины о взыскании с ответчика в пользу истца среднего заработка за время задержки исполнения решения о восстановлении на работе. Также суды учли, что согласно статье 39 и пункту 3 части первой статьи 9 Закона Украины от 14 октября 2014 года № 1697-VII «О прокуратуре» (далее — Закон № 1697-VII) должность первого заместителя прокурора Закарпатской области относится к административным должностям как должность «заместителя руководителя областной прокуратуры», а назначение прокуроров на административные должности и освобождение их от административных должностей в случаях и порядке, установленных этим законом, отнесено к полномочиям Генерального прокурора. Учитывая изложенное, суды пришли к выводу, что надлежащим ответчиком, который должен отвечать по исковому требованию о взыскании среднего заработка за время задержки исполнения решения суда, является Офис Генерального прокурора.

Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, судебные решения суда первой инстанции и постановление апелляционного суда — без изменений.

Оценка Суда

В рамках кассационного производства по данному делу Верховный Суд рассматривал спорный вопрос применения статьи 236 КЗоТ Украины в аспекте определения надлежащего ответчика, который должен нести ответственность за задержку исполнения судебного решения о восстановлении работника в должности, и исследовал, в частности, к чьим полномочиям, в соответствии с Законом № 1697-VII, относится решение вопроса о восстановлении истца в должности, а также кем был издан соответствующий приказ о восстановлении работника в должности.

Коллегия судей отметила, что, учитывая, что предметом иска является взыскание средств, являющихся специальным видом ответственности работодателя, а именно лица, которое обязано судебным решением или в силу закона издать приказ о восстановлении незаконно уволенного работника в должности, от установления указанных обстоятельств зависит решение вопроса определения надлежащего ответчика, на которого должно быть возложено обязательство выплаты истцу среднего заработка за время задержки исполнения решения.

Также было учтено, что согласно положениям пункта 7 части первой статьи 39 Закона № 1697-VII должность первого заместителя прокурора Закарпатской области относится к административным должностям как должность «первого заместителя руководителя областной прокуратуры», а его назначение осуществляется Генеральным прокурором (часть четвертая статьи 39 Закона № 1697-VII).

Таким образом, судебная палата констатировала, что в понимании статьи 236 КЗоТ Украины собственником (уполномоченным органом), который обязан издать приказ (распоряжение) о восстановлении истца в должности первого заместителя прокурора Закарпатской области, является Генеральный прокурор, а следовательно, расходы по выплате среднего заработка за время задержки исполнения решения Закарпатского окружного административного суда от 13 декабря 2021 года по делу № 260/136/20 должен нести именно Офис Генерального прокурора как учреждение, в котором Генеральный прокурор осуществляет свои управленческие функции и которое является главным распорядителем бюджетного финансирования.

Таким образом, судебная палата пришла к выводу, что надлежащим ответчиком по исковому требованию о взыскании среднего заработка за время задержки исполнения судебного решения является Офис Генерального прокурора.

Постановление Верховного Суда от 19 декабря 2025 года по делу № 260/8573/23.

