  1. Судова практика
  2. / В Україні

Порушення умов пробації: суд направив засудженого водія до відбування реального покарання

07:54, 11 лютого 2026
Водія, який систематично порушував умови пробації та виїжджав за кордон без дозволу, суд позбавив умовного покарання і направив до відбування реального строку.
Порушення умов пробації: суд направив засудженого водія до відбування реального покарання
Міжгірський районний суд Закарпатської області розглянув подання Хустського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» в Закарпатській області про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням. Про це розповіли у суді. 

Судом установлено, що вироком Міжгірського районного суду від 27 грудня 2023 року особу було визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки. На підставі статей 75, 104 КК України засудженого було звільнено від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку.

Під час іспитового строку засуджений був зобов’язаний виконувати покладені на нього судом обов’язки, зокрема з’являтися для реєстрації до органу пробації та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Разом із тим судом встановлено, що засуджений виїхав за межі України без погодження з органом пробації, а також неодноразово без поважних причин не з’являвся на реєстрацію до органу пробації, чим допустив систематичні порушення встановленого порядку відбування іспитового строку.

З урахуванням установлених обставин суд дійшов висновку, що мета застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням не досягнута.

Ухвалою суду подання органу пробації задоволено, звільнення від відбування покарання з випробуванням скасовано, а засудженого направлено для відбування призначеного покарання у виді п’яти років позбавлення волі. Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання особи.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду в порядку та строки, визначені законом (справа № 302/1750/23).

суд ДТП пробація

