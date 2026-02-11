Нарушение условий пробации: суд направил осужденного водителя отбывать реальное наказание

Водителя, систематически нарушавшего условия пробации и выезжавшего за границу без разрешения, суд лишил условного наказания и направил отбывать реальный срок.

Межгорский районный суд Закарпатской области рассмотрел представление Хустского районного сектора филиала ГУ «Центр пробации» в Закарпатской области об отмене освобождения от отбывания наказания с испытанием. Об этом сообщили в суде.

Судом установлено, что приговором Межгорского районного суда от 27 декабря 2023 года лицо было признано виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины, и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. На основании статей 75, 104 УК Украины осужденный был освобожден от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока.

В период испытательного срока осужденный был обязан выполнять возложенные на него судом обязанности, в частности являться для регистрации в орган пробации и не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Вместе с тем судом установлено, что осужденный выехал за пределы Украины без согласования с органом пробации, а также неоднократно без уважительных причин не являлся на регистрацию в орган пробации, чем допустил систематические нарушения установленного порядка отбывания испытательного срока.

С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу, что цель применения освобождения от отбывания наказания с испытанием не достигнута.

Постановлением суда представление органа пробации удовлетворено, освобождение от отбывания наказания с испытанием отменено, а осужденный направлен для отбывания назначенного наказания в виде пяти лет лишения свободы. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания лица.

Постановление может быть обжаловано в Закарпатский апелляционный суд в порядке и сроки, определенные законом (дело № 302/1750/23).

