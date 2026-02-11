  1. Судова практика
ВАКС виправдав ексзаступника голови Дніпропетровської ОВА у справі про хабар у $200 тисяч

17:12, 11 лютого 2026
ВАКС не побачив доказів вини у справі про хабар в особливо великому розмірі.
Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок, яким визнав невинуватим колишнього першого заступника голови Дніпропетровської обласної державної військової адміністрації у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 368 КК України. Суд дійшов висновку, що його винуватість у вчиненні кримінального правопорушення не доведено. Про це повідомили у ВАКС.

Зазначається, що колишнього посадовця обвинувачували у проханні надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі - 200 тисяч доларів США. За версією обвинувачення, ці кошти мали бути надані йому та голові Дніпропетровської ОВА за виділення приватній компанії лісової ділянки державної власності у довгострокове користування.

Після розгляду справи Антикорсуд встановив, що сторона обвинувачення не довела вину обвинуваченого поза розумним сумнівом.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

суд хабар Дніпро ВАКС

