ВАКС оправдал экс-заместителя председателя Днепропетровской ОГА по делу о взятке в $200 тысяч

ВАКС не увидел доказательств вины по делу о взятке в особо крупном размере.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд вынес приговор, которым признал невиновным бывшего первого заместителя председателя Днепропетровской областной государственной военной администрации в совершении уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Суд пришел к выводу, что его виновность в совершении уголовного правонарушения не доказана. Об этом сообщили в ВАКС.

Отмечается, что бывшего чиновника обвиняли в просьбе предоставить неправомерную выгоду в особо крупном размере - 200 тысяч долларов США. По версии обвинения, эти средства должны были быть предоставлены ему и главе Днепропетровской ОГА за выделение частной компании лесного участка государственной собственности в долгосрочное пользование.

После рассмотрения дела Антикорсуд установил, что сторона обвинения не доказала вину обвиняемого вне разумного сомнения.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.