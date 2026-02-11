  1. Судебная практика
  2. / Суд инфо

ВАКС оправдал экс-заместителя председателя Днепропетровской ОГА по делу о взятке в $200 тысяч

17:12, 11 февраля 2026
ВАКС не увидел доказательств вины по делу о взятке в особо крупном размере.
ВАКС оправдал экс-заместителя председателя Днепропетровской ОГА по делу о взятке в $200 тысяч
Высший антикоррупционный суд вынес приговор, которым признал невиновным бывшего первого заместителя председателя Днепропетровской областной государственной военной администрации в совершении уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Суд пришел к выводу, что его виновность в совершении уголовного правонарушения не доказана. Об этом сообщили в ВАКС.

Отмечается, что бывшего чиновника обвиняли в просьбе предоставить неправомерную выгоду в особо крупном размере - 200 тысяч долларов США. По версии обвинения, эти средства должны были быть предоставлены ему и главе Днепропетровской ОГА за выделение частной компании лесного участка государственной собственности в долгосрочное пользование.

После рассмотрения дела Антикорсуд установил, что сторона обвинения не доказала вину обвиняемого вне разумного сомнения.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции.

суд взятка Днепр ВАКС

Дискриминацию в выплатах военным во время лечения устранят — что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает отмену привязки выплат к степени тяжести травмы и установление единых финансовых гарантий для всех защитников, проходящих реабилитацию после ранения.

Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Для бизеса хотят внедрить фискальный режим «Свободная гривна»: что будет с налогами

Налоговый режим предлагает автоматизированный демередж и выходную плату за вывод средств.

Верховный Суд решит, можно ли оставлять искусственные иски без рассмотрения уже на подготовительной стадии процесса

КХС передал на рассмотрение объединённой палаты дело об использовании искусственных исков.

