Не пропустили жінку на пішохідному переході — отримали штраф: у Києві покарали двох водіїв, відео

У столиці притягнули до відповідальності порушників ПДР.

У Печерському районі столиці оштрафували керманичі автомобілів Mercedes та Toyota, які не пропустили жінку, яка переходила дорогу регульованим пішохідним переходом.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці наздогнали та зупинили порушників.

На водіїв патрульні винесли постанови за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам) КУпАП та провели з ними профілактичні бесіди щодо недопущення порушення ПДР у майбутньому.

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