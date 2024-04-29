У Києві зіткнулися дві автівки, в результаті одна перекинулася: відео

Обидва водії порушили ПДР, правоохоронці склали на них протоколи.

Патрульна поліція Києва повідомила про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на перехресті вулиць Солом'янської та Миколи Кривоноса. На відео з місця події зафіксовано ДТП, за участі автомобілів Mitsubishi та Skoda.

Патрульні, які оперативно прибули на місце події, встановили, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Однак обидва водії порушили правила дорожнього руху. Вони склали на них протоколи за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та направили матеріали до суду.

Патрульна поліція закликала всіх водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та берегти себе та інших учасників дорожнього руху.

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