На Черкащині нового керівника ТЦК запросили на сесію міськради для знайомства з депутатами, а він вручив їм повістки

У Каневі на сесії місцевої ради представники ТЦК вручили повістки депутатам.

Фото з відкритих джерел

У Каневі на Черкащині нового начальника територіального центру комплектування запросили на сесію місцевої ради для знайомства, а він вручив повістки депутатам. Про це повідомив міський голова Канева Ігор Ренькас у коментарі порталу «18000».

«У ТЦК запросили у нас списки працівників виконавчих органів та депутатів – ми надали ці списки. Він (начальник місцевого ТЦК – ред.) хотів, щоб ми роздали повістки депутатам. Я сказав, що ми не маємо таких повноважень. Секретар міської ради у телефонному режимі повідомила, щоб з’явилися (депутати – ред.) і взяли повістки. Прийшов один чоловік», – розповів Ренькас.

Міський голова зазначив, що нового керівника ТЦК запросили для знайомства з депутатським корпусом.

«На сесію прийшов новий воєнком. Я запросив його, щоб він познайомився і представився. Він прийшов на сесію. Вона в нас була неспокійна. Я його представив. Його працівники роздали повістки», – додав він.

Втім, міський голова не уточнив, скільком депутатам були вручені повістки і за яким принципом їх обирали.

Відповідне відео поширюють в мережі.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 18 травня набирає чинності новий закон про мобілізацію в Україні, згідно з яким військовозобов'язані повинні оновити облікові дані. Зробити це можна онлайн через електронний кабінет військовозобов'язаного. Також можна звернутися до ТЦК та центрів надання адміністративних послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.