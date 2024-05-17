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На Черкащині нового керівника ТЦК запросили на сесію міськради для знайомства з депутатами, а він вручив їм повістки

17:08, 17 травня 2024
У Каневі на сесії місцевої ради представники ТЦК вручили повістки депутатам.
На Черкащині нового керівника ТЦК запросили на сесію міськради для знайомства з депутатами, а він вручив їм повістки
Фото з відкритих джерел
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У Каневі на Черкащині нового начальника територіального центру комплектування запросили на сесію місцевої ради для знайомства, а він вручив повістки депутатам. Про це повідомив міський голова Канева Ігор Ренькас у коментарі порталу «18000».

«У ТЦК запросили у нас списки працівників виконавчих органів та депутатів – ми надали ці списки. Він (начальник місцевого ТЦК – ред.) хотів, щоб ми роздали повістки депутатам. Я сказав, що ми не маємо таких повноважень. Секретар міської ради у телефонному режимі повідомила, щоб з’явилися (депутати – ред.) і взяли повістки. Прийшов один чоловік», – розповів Ренькас.

Міський голова зазначив, що нового керівника ТЦК запросили для знайомства з депутатським корпусом.

«На сесію прийшов новий воєнком. Я запросив його, щоб він познайомився і представився. Він прийшов на сесію. Вона в нас була неспокійна. Я його представив. Його працівники роздали повістки», – додав він.

Втім, міський голова не уточнив, скільком депутатам були вручені повістки і за яким принципом їх обирали.

Відповідне відео поширюють в мережі.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 18 травня набирає чинності новий закон про мобілізацію в Україні, згідно з яким військовозобов'язані повинні оновити облікові дані. Зробити це можна онлайн через електронний кабінет військовозобов'язаного. Також можна звернутися до ТЦК та центрів надання адміністративних послуг.

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