В Черкасской области нового руководителя ТЦК пригласили на сессию горсовета для знакомства с депутатами, а он вручил им повестки

В Каневе на сессии местного совета представители ТЦК вручили повестки депутатам.

Фото из открытых источников

В Каневе в Черкасской области нового начальника территориального центра комплектования пригласили на сессию местного совета для знакомства, а он вручил повестки депутатам. Об этом сообщил мэр Канева Игорь Ренькас в комментарии портала «18000».

В Каневе на сессии местного совета представители ТЦК вручили повестки депутатам. Новый руководитель территориального центра комплектования был приглашен для знакомства с депутатским корпусом.

«В ТЦК пригласили у нас списки работников исполнительных органов и депутатов – мы предоставили эти списки. Он (начальник местного ТЦК – ред.) хотел, чтобы мы раздали повестки депутатам. Я сказал, что у нас нет таких полномочий. Секретарь городского совета в телефонном режиме сообщила, чтобы появились (депутаты – ред.) и приняли повестки. Пришел один человек», – рассказал Ренькас.

Городской голова отметил, что нового руководителя ТЦК пригласили для знакомства с депутатским корпусом.

«На сессию пришел новый военком. Я пригласил его, чтобы он познакомился и представился. Он пришел на сессию. Она у нас была неспокойная. Я его представил. Его работники раздали повестки», – добавил он.

Впрочем, мэр не уточнил, скольким депутатам были вручены повестки и по какому принципу их избирали.

Соответствующее видео распространяют в сети.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации в Украине, согласно которому военнообязанные должны обновить учетные данные. Сделать это можно онлайн через электронный кабинет военнообязанного. Также можно обратиться в ТЦК и центры предоставления административных услуг.

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