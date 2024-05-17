Поліси «Зелена картка» знову подорожчають: відомі нові ціни

МТСБУ підвищує вартість полісів «Зелена картка».

Моторне (транспортне) страхове бюро України повідомило, що з 20 травня оновлюються розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка». Про це інформує пресслужба МТСБУ.

Для легкових автомобілів (пасажиромісткість до 9 осіб з водієм і масою до 3500 кг):

- 1 156 грн - 15 днів дії договору;

- 1 841 грн - 1 місяць;

- 4 968 грн - 3 місяці;

- 12 849 грн - 1 рік.

Для автобусів від 4 325 грн за 15 діб до 39 147 грн за 1 рік.

Для вантажних автомобілів від 2 474 грн за 15 діб до 30 638 грн за рік.

В МТСБУ додали, що платежі за такими договорами є єдиними для всіх страховиків-повних членів Бюро, тому варто слідкувати за виконанням цього зобовʼязанням у свого страховика. Надавати послуги міжнародного страхування «Зелена картка» мають право страхові компанії, які мають статус повного члена МТСБУ.

Нагадаємо, останнього разу розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка» оновлювалися 15 березня.

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