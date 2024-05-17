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Полисы «Зеленая карта» снова подорожают: известны новые цены

15:55, 17 мая 2024
МТСБУ повышает стоимость полисов «Зеленая карта».
Полисы «Зеленая карта» снова подорожают: известны новые цены
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Моторное (транспортное) страховое бюро Украины сообщило, что с 20 мая обновляются размеры единых страховых платежей по договорам международного страхования «Зеленая карта». Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.

Для легковых автомобилей (пассажироемкость до 9 человек с водителем и массой до 3500 кг):

- 1156 грн – 15 дней действия договора;

– 1 841 грн – 1 месяц;

– 4 968 грн – 3 месяца;

– 12 849 грн – 1 год.

Для автобусов от 4325 грн за 15 суток до 39147 грн за 1 год.

Для грузовых автомобилей от 2474 грн за 15 суток до 30 638 грн в год.

В МТСБУ добавили, что платежи по таким договорам являются едиными для всех страховщиков-полных членов Бюро, поэтому следует следить за исполнением этого обязательства у своего страховщика. Предоставлять услуги международного страхования «Зеленая карта» имеют право страховые компании, имеющие статус полного члена МТСБУ.

Напомним, последний раз размеры единых страховых платежей по договорам международного страхования «Зеленая карта» обновлялись 15 марта.

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