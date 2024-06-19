Штрихкод, який вклеюється у військово-облікові документи можна буде зчитати лише у ТЦК

А от QR-код у застосунку «Резерв+» можна зчитати будь-яким пристроєм, який може сканувати такі коди.

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На відміну від QR-коду у застосунку «Резерв+», який можна зчитати будь-яким пристроєм, який може сканувати такі коди, штрихкод, який вклеюється у військово-облікові документи, можливо зчитати виняткового у територіальних центрах комплектування.

Про це повідомив депутат та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі «LIGA.net».

Депутат пояснив, що штрихкод у військовому квитку або іншому військово-обліковому документі, який вклеюють у ТЦК, можливо зчитати винятково у самих центрах на робочому місці оператора системи Оберіг.

За словами Веніславського, це нововведення – для оперативності пошуку інформації, а забезпечення засобами зчитування вже завершується. У випадку, якщо у ТЦК поки немає такого пристрою, то інформацію можна ввести вручну, додав нардеп.

Він зауважив, що QR-код у «Резерв+» можливо буде зчитувати будь-яким пристроєм, здатним сканувати такі коди.

«У разі дійсності – програма повідомить, що він дійсний та зазначить власника, в іншому випадку – повідомить, що він недійсний», – розповів народний обранець.

Раніше «Судово-юридична газета» розповідала, що в Україні готуються до запуску електронного військово-облікового документа (е-ВОД). Це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Як розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін під час телемарафону, «для багатьох українців цей QR-код є певним символом легітимізації, тому що таким чином електронний документ можна буде всюди показувати, і він буде рівнозначний паперовому».

Нагадаємо, що окрім того, що у застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних з'явився обліковий документ через QR-код, там додали також і функцію виправлення даних онлайн для військових та військовозобов'язаних.

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