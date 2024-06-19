Практика судів
  1. В Україні

Штрихкод, який вклеюється у військово-облікові документи можна буде зчитати лише у ТЦК

17:12, 19 червня 2024
А от QR-код у застосунку «Резерв+» можна зчитати будь-яким пристроєм, який може сканувати такі коди.
Штрихкод, який вклеюється у військово-облікові документи можна буде зчитати лише у ТЦК
Джерело фото: ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На відміну від QR-коду у застосунку «Резерв+», який можна зчитати будь-яким пристроєм, який може сканувати такі коди, штрихкод, який вклеюється у військово-облікові документи, можливо зчитати виняткового у територіальних центрах комплектування.

Про це повідомив депутат та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі «LIGA.net».

Депутат пояснив, що штрихкод у військовому квитку або іншому військово-обліковому документі, який вклеюють у ТЦК, можливо зчитати винятково у самих центрах на робочому місці оператора системи Оберіг.

За словами Веніславського, це нововведення – для оперативності пошуку інформації, а забезпечення засобами зчитування вже завершується. У випадку, якщо у ТЦК поки немає такого пристрою, то інформацію можна ввести вручну, додав нардеп.

Він зауважив, що QR-код у «Резерв+» можливо буде зчитувати будь-яким пристроєм, здатним сканувати такі коди.

«У разі дійсності – програма повідомить, що він дійсний та зазначить власника, в іншому випадку – повідомить, що він недійсний», – розповів народний обранець.

Раніше «Судово-юридична газета» розповідала, що в Україні готуються до запуску електронного військово-облікового документа (е-ВОД). Це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Як розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін під час телемарафону, «для багатьох українців цей QR-код є певним символом легітимізації, тому що таким чином електронний документ можна буде всюди показувати, і він буде рівнозначний паперовому».

Нагадаємо, що окрім того, що у застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних з'явився обліковий документ через QR-код, там додали також і функцію виправлення даних онлайн для військових та військовозобов'язаних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виконуючий обов’язки керівника апарату суду зможе виконувати повноваження голови суду – Рада схвалила законопроект

Керівник апарату суду або т. в. о. керівника апарату суду, за певних умов зможе здійснювати повноваження голови суду до моменту призначення, обрання, переведення або закінчення відрядження щонайменше одного судді.

Військова поліція зможе затримувати на добу осіб у військовій формі, які не мають при собі документів, і передавати їх уповноваженим органам

У затриманих осіб у військовій формі одягу зможуть вилучати документи, що посвідчують особу.

Вибір між держслужбовцем та адвокатом: як ВККС готується до виборів голови Комісії

20 червня члени ВККС будуть обирати між Андрієм Пасічником та Русланом Сидоровичем.

Верховна Рада визначила нові грошові межі для віднесення справ до малозначних

Парламент встановив нові граничні суми для визначення малозначних справ у ЦПК та справ незначної складності у КАСУ – закон прийнято в цілому.

Верховний Суд не розглядатиме справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення — Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, яким віднесла до категорії малозначних справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення, отже, рішення у цих справах не підлягатимуть оскарженню до Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України