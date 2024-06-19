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Штрихкод, который вклеивается в военно-учетные документы, можно будет считать только в ТЦК

17:12, 19 июня 2024
А вот QR-код в приложении «Резерв+» можно считать любым устройством, которое может сканировать такие коды.
Штрихкод, который вклеивается в военно-учетные документы, можно будет считать только в ТЦК
Источник фото: СМИ
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В отличие от QR-кода в приложении «Резерв+», который можно считать любым устройством, которое может сканировать такие коды, штрихкод, который вклеивается в военно-учетные документы, можно считать исключительной в территориальных центрах комплектования.

Об этом сообщил депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии «LIGA.net».

Депутат пояснил, что штрихкод в военном билете или другом военно-учетном документе, который вклеивается в ТЦК, можно считать исключительно в самих центрах на рабочем месте оператора системы Оберег.

По словам Вениславского, это нововведение – для оперативности поиска информации, а обеспечение средствами считывания уже завершается. В случае, если у ТЦК пока нет такого устройства, то информацию можно ввести вручную, добавил нардеп.

Он отметил, что QR-код в «Резерве+» возможно будет считывать любым устройством, способным сканировать такие коды.

«В случае действительности – программа сообщит, что он действителен и укажет владельца, в противном случае – сообщит, что он недействителен», – рассказал народный избранник.

Ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, что в Украине готовятся к запуску электронного военно-учетного документа (е-ВОД). Это электронный документ, отображаемый в приложении на смартфоне пользователя и содержащий проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Как рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин во время телемарафона, «для многих украинцев этот QR-код является определенным символом легитимизации, потому что таким образом электронный документ можно будет повсюду показывать, и он будет равнозначен бумажному».

Напомним, что кроме того, что в приложении Резерв+ для военнообязанных появился учетный документ через QR-код, там добавили также и функцию исправления данных онлайн для военных и военнообязанных.

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