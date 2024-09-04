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Переговори зосередяться на пошуку внутрішніх ресурсів, — голова НБУ Пишний про місію МВФ у Києві

18:52, 4 вересня 2024
За словами голови НБУ Андрія Пишного, сторони також обговорять питання підтримання достатнього рівня міжнародних резервів і збереження макрофінансової стабільності.
Переговори зосередяться на пошуку внутрішніх ресурсів, — голова НБУ Пишний про місію МВФ у Києві
Фото: facebook.com/pyshnyy
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Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що місія МВФ щодо 5-го перегляду програми розширеного фінансування EFF і представники України на розпочатих 2 вересня на переговорах у Києві особливо зосередяться на можливостях акумулювання внутрішніх ресурсів для покриття потреб держбюджету, що зросли з огляду на тривалість та інтенсивність війни. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

 «Завдання дійсно непросте. Ми бачимо, що в його вирішенні значну роль відіграватиме робота на внутрішньому борговому ринку», - заявив він.

За словам Пишного, місія працюватиме тиждень, і на зустрічі в понеділок було окреслено її порядок денний.

Голова НБУ додав, що також обговорюватимуться питання підтримання достатнього рівня міжнародних резервів і збереження макрофінансової стабільності, важливе значення матиме пошук оптимального комплексу заходів монетарної та фіскальної політики.

«Плануємо розглянути траєкторію середньострокового державного бюджетування, що є важливим для розуміння потенційного фінансування в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration Loans», - вказав також голова Нацбанку.

Пишний також повідомив, що зобов'язання, закріплені за Нацбанком до п'ятого перегляду програми EFF, виконані майже в повному обсязі, деякі навіть завчасно.

Він вказав, що команда НБУ також проведе окремі дискусії з представниками Фонду щодо оновлення макроекономічного прогнозу, подальшої монетарної політики та продовження реформування фінансового сектору.

«Мені здається, що ми маємо спільне бачення щодо нашого подальшого руху в напрямку реформ і підтримки макрофінансової стабільності», - підсумував Пишний.

Нагадаємо, МВФ розпочав консультації з урядом України щодо розширеного фінансування.

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