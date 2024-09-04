Переговоры сосредоточатся на поиске внутренних ресурсов, — глава НБУ Пышный о миссии МВФ в Киеве

По словам главы НБУ Андрея Пышного, стороны также обсудят вопросы поддержания достаточного уровня международных резервов и сохранения макрофинансовой стабильности.

Фото: facebook.com/pyshnyy

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что миссия МВФ по 5-му пересмотру программы расширенного финансирования EFF и представители Украины на начатых 2 сентября на переговорах в Киеве особенно сосредоточатся на возможностях аккумулирования внутренних ресурсов для покрытия потребностей госбюджета, которые выросли с учетом продолжительности и интенсивности войны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Задача действительно непростая. Мы видим, что в его решении значительную роль будет играть работа на внутреннем долговом рынке», – заявил он.

По словам Пышного, миссия будет работать неделю, и на встрече в понедельник была определена ее повестка дня.

Глава НБУ добавил, что также будут обсуждаться вопросы поддержания достаточного уровня международных резервов и сохранения макрофинансовой стабильности, важное значение будет иметь поиск оптимального комплекса мер монетарной и фискальной политики.

«Планируем рассмотреть траекторию среднесрочного государственного бюджетирования, что важно для понимания потенциального финансирования в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration Loans», - указал также глава Нацбанка.

Пышный также сообщил, что обязательства, закрепленные за Нацбанком к пятому пересмотру программы EFF, выполнены почти в полном объеме, некоторые даже раньше времени.

Он указал, что команда НБУ также проведет отдельные дискуссии с представителями Фонда об обновлении макроэкономического прогноза, дальнейшей монетарной политике и продолжении реформирования финансового сектора.

«Мне кажется, что мы имеем общее видение нашего дальнейшего движения в направлении реформ и поддержки макрофинансовой стабильности», - подытожил Пышный.

Напомним, МВФ начал консультации с правительством Украины по расширенному финансированию.

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