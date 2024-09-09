Житель Чернігівщини показав відео масштабів мору риби в Десні

У річці Десна біля Чернігова зафіксовано масовий мор риби і равликів.

У річці Десна біля Чернігова зафіксовано суттєве потемніння води та масовий мор риби. Місцевий житель Чернігівської області повідомив, що мертва риба вже лежить у воді протягом тижня, а також спостерігається мор равликів.

Нагадаємо, в міській раді Чернігова зазначили, що місто не використовує воду з річки для пиття, тому ситуація не становить загрози для здоров’я та життя чернігівців. Влада обіцяє вжити заходів для розслідування причин забруднення та подальшого моніторингу екологічної ситуації в річці.

Нагадаємо, що пляма забруднення з Десни може досягти Києва. Це становить загрозу для 60% міста, розповіли у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.