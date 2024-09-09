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Вихід на пенсію з більш пізнього віку – що треба знати

17:42, 9 вересня 2024
При призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії збільшується.
Вихід на пенсію з більш пізнього віку – що треба знати
Фото: pik.net.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало порядок виходу на пенсію з більш пізнього віку

Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку — 60, 63 або 65 років.

У 2024 році право на пенсію за віком мають особи, яким виповнилося:

- 60 років — за наявності не менше 31 року страхового стажу;

- 63 роки — за наявності не менше 21 року страхового стажу;

- 65 років — за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

При цьому кожен може відкласти вихід на пенсію, що дозволить у майбутньому отримувати більші виплати.

Законодавство про пенсійне забезпечення містить норми, які заохочують громадян до більш пізнього виходу на пенсію. Тим, хто набув права на пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», але після досягнення пенсійного віку виявив бажання працювати та отримувати пенсію пізніше, пенсія за віком призначається з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії (ст. 29 Закону України № 1058-IV).

При призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії збільшується:

- на 0,5 % – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

- на 0,75 % – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Для збільшення враховуються лише повні місяці роботи: підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Особа, яка бажає відкласти призначення пенсії, повинна звернутися з відповідним повідомленням до органу Пенсійного фонду України до того, як досягне пенсійного віку.

Якщо повідомлення не буде надано, а в Реєстрі застрахованих осіб містяться відомості про весь страховий стаж (оцифровано паперову трудову книжку), — пенсію призначать автоматично з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо людина продовжує працювати і не звертається із заявою про призначення пенсії, а її паперова трудова книжка не була оцифрована, — у такому разі вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше.

Пенсія за віком з відстрочкою призначається за зверненням пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно, коли неповні місяці підсумовуються), якщо звернення мало місце не пізніше трьох місяців з такого дня. Якщо ж пенсіонер звернувся за призначенням пенсії пізніше, — пенсія призначається з дня звернення.

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