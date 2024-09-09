На Полтавщині чоловік кинув гранату в натовп поруч із супермаркетом – поліція

Тіло без ознак життя 53-річного місцевого мешканця з численними пораненнями виявили неподалік місця пригоди.

У Лубнах троє місцевих мешканців отримали тілесні ушкодження унаслідок вибуху гранати поруч із супермаркетом. У поліції повідомили, що 8 вересня близько 23-ї години надійшла інформація від медиків, що в місті поруч із супермаркетом стався вибух гранати, унаслідок якого травмовано троє людей.

За словами начальника Лубенського райвідділу поліції Євгенія Карпця, у ході проведення першочергових слідчих дій, поліцейські встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік у невідомому напрямку. Внаслідок вибуху троє людей (1982, 1983 та 1993 року народження) отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні.

«Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло (без ознак життя) з численними пораненнями (ймовірно від вибуху вибухонебезпечного предмета) виявили неподалік місця пригоди. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу», - повідомив Євгеній Карпець.

У поліції пишуть, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Разом з тим за фактом смерті фігуранта слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

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