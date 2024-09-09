Практика судов
  1. В Украине

На Полтавщине мужчина бросил гранату в толпу рядом с супермаркетом – полиция

11:24, 9 сентября 2024
Тело без признаков жизни 53-летнего местного жителя с многочисленными ранениями обнаружили неподалеку от места происшествия.
На Полтавщине мужчина бросил гранату в толпу рядом с супермаркетом – полиция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Лубнах трое местных жителей получили телесные повреждения в результате взрыва гранаты рядом с супермаркетом. В полиции сообщили, что 8 сентября около 23 часов поступила информация от медиков, что в городе рядом с супермаркетом произошел взрыв гранаты, в результате которого травмированы три человека.

По словам начальника Лубенского райотдела полиции Евгения Карпца, в ходе проведения первоочередных следственных действий, полицейские установили, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся в неизвестном направлении. В результате взрыва три человека (1982, 1983 и 1993 года рождения) получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу.

«Оперативники и следователи установили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Его тело (без признаков жизни) с многочисленными ранениями (вероятно от взрыва взрывоопасного предмета) обнаружили недалеко от места происшествия. Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу», – сообщил Евгений Карпец.

В полиции пишут, что по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Оконченное покушение на убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, по факту смерти фигуранта следователи расследуют уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства происшествия выясняет следствие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине введут систему видеонаблюдения за гражданами и сверки их данных для идентификации – в том числе о месте проживания

Граждан через систему видеонаблюдения будут идентифицировать на основании набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства или пребывания, оцифрованный образ лица, номер карты налогоплательщика.

Цифровизация всех процессов исполнительного производства – заместитель министра юстиции Андрей Гайченко подытожил работу за 5 лет

В частности, в 2024 году была реализована возможность получения сторонами исполнительного производства, зарегистрированными в ЕСИТС, документов исполнительного производства в электронной форме.

Пьяный мужчина с отсрочкой разбил дверь ТЦК, потому что хотел попасть в ВСУ – ТЦК

В Тернопольском ТЦК сообщили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы «своим личным агрессивным способом».

Указанный клиентом банка в анкете уровень доходов в НБУ предлагают применять как ориентир для лимитов на переводы

Банки смогут применять как ориентир для лимитов на переводы между картами уровень доходов клиента, указанный в анкете.

8 тысяч из 20 тысяч дел граждан с ликвидированного ОАСК распределят на Донецкий и Луганский окружные админсуды

Основное количество дел граждан против государственных органов, оставшихся от Окружного админсуда Киева, передадут на рассмотрение Донецкому, Луганскому и Днепропетровскому окружным админсудам.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду