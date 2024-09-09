На Полтавщине мужчина бросил гранату в толпу рядом с супермаркетом – полиция

Тело без признаков жизни 53-летнего местного жителя с многочисленными ранениями обнаружили неподалеку от места происшествия.

В Лубнах трое местных жителей получили телесные повреждения в результате взрыва гранаты рядом с супермаркетом. В полиции сообщили, что 8 сентября около 23 часов поступила информация от медиков, что в городе рядом с супермаркетом произошел взрыв гранаты, в результате которого травмированы три человека.

По словам начальника Лубенского райотдела полиции Евгения Карпца, в ходе проведения первоочередных следственных действий, полицейские установили, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся в неизвестном направлении. В результате взрыва три человека (1982, 1983 и 1993 года рождения) получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу.

«Оперативники и следователи установили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Его тело (без признаков жизни) с многочисленными ранениями (вероятно от взрыва взрывоопасного предмета) обнаружили недалеко от места происшествия. Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу», – сообщил Евгений Карпец.

В полиции пишут, что по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Оконченное покушение на убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, по факту смерти фигуранта следователи расследуют уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства происшествия выясняет следствие.

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