На Київщині вогнеборці ДСНС врятували від вогню ціле село, фото

Завдяки зусиллям рятувальників з трьох областей пожежу вдалось ліквідувати на площі 2,8 га.

Вогнеборці ДСНС запобігли поширенню пожежі на ціле село – Мар'янівка – у Вишгородському районіПро це пишуть у ГУ ДСНС у Київській області.

Як зазначається, 9 вересня на території поблизу села виникло загоряння сухої рослинності на відкритій території. Внаслідок сильних поривів вітру вогонь за лічені хвилин пройшов сотні метрів поля, чагарників та городів.

«Виникла загроза перекидання вогню на приватні житлові будинки, ферму з тваринами та будівлю школи», - повідомляють у ДСНС.

Як зазначається, о 15:53 завдяки зусиллям рятувальників з трьох областей пожежу вдалось ліквідувати на площі 2,8 га. Вогонь вдалося зупинити вже на подвір’ях впритул до будинків та на території ферми.

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