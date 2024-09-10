Між станціями метро «Майдан Незалежності» – «Хрещатик» до жовтня триватиме ремонт ескалатора

З 11 вересня на «Майдані Незалежності» та «Хрещатику» почнеться ремонт ескалатора.

11 вересня розпочнеться капітальний ремонт ескалаторів у переході між станціями київського метрополітену «Майдан Незалежності» – «Хрещатик». Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Плановий ремонт стосуватиметься ескалатора №4, який працює на підйом. Роботи триватимуть приблизно до 22 жовтня.

Як зазначили у КМДА, такі ремонти проводяться орієнтовно раз на 10-12 років після пробігу ескалатора в 150 тисяч кілометрів. Під час капітального ремонту ескалатор повністю розбирають і замінюють зношені деталі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.