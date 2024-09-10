Между станциями метро «Майдан Независимости» – «Крещатик» до октября продлится ремонт эскалатора

С 11 сентября на «Майдане Независимости» и «Крещатике» начнется ремонт эскалатора.

11 сентября начнется капитальный ремонт эскалаторов в переходе между станциями киевского метрополитена «Майдан Независимости» – «Крещатик». Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Плановый ремонт будет касаться эскалатора №4, который работает на подъем. Работы продлятся примерно до 22 октября.

Как отметили в КГГА, такие ремонты проводятся ориентировочно раз в 10-12 лет после пробега эскалатора в 150 тысяч километров. Во время капитального ремонта эскалатор полностью разбирают и заменяют изношенные детали.

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