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В МОН обнародовали рекомендации по преподаванию школьных предметов, документ

13:18, 10 сентября 2024
В документе есть рекомендации по преподаванию в начальных классах, а также в 5–11 классах по предметам и интегрированным курсам ряда образовательных отраслей.
В МОН обнародовали рекомендации по преподаванию школьных предметов, документ
Фото: ukrinform.com
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Министерство образования и науки Украины опубликовало Инструктивно-методические рекомендации по преподаванию учебных предметов, интегрированных курсов в заведениях общего среднего образования в 2024/2025 учебном году.

В документе есть рекомендации по преподаванию в начальных классах, а также в 5–11 классах по предметам и интегрированным курсам таких образовательных отраслей:

Мовно-літературної

Математичної

Природничої

Соціальної і здоровʼязбережувальної

Громадянської та історичної

Технологічної

Інформатичної

Мистецької

Фізичної культури

Додатково винесено рекомендації для викладання іноземних мов і «Захисту України».

Насамперед у рекомендаціях розʼяснено зміни до Типової освітньої програми для 5–9 класів. Наголошено, що заклад освіти може збільшувати мінімальну кількість годин, визначену типовим навчальним планом на навчальний предмет / інтегрований курс. Більше про зміни до програми читайте за покликанням, а також дивіться запис вебінару.

Для вчителів громадянської освіти, які викладають у 6 і 7 класах, запропоновано два способи, як реалізувати цей освітній компонент:

Інтегрувати питання громадянської освіти в курс історії України (у 6 класі в програму інтегрованого курсу історії; у 7 класі в програму курсу історії України), відобразивши це в навчальній програмі, яку затверджує педагогічна рада закладу освіти (додаючи визначені для громадянської освіти години до історії України або інтегрованого курсу). Питання громадянської освіти, які можна інтегрувати в курс історії України / інтегрований курс історії наведено в Додатку 7.1 до рекомендацій.

Упровадити курс громадянської освіти в другому семестрі, керуючись тим, що Типовою освітньою програмою рекомендовано навчальні предмети та курси з навчальним навантаженням 0,5 години на тиждень вивчати впродовж одного семестру (Пояснювальна записка до Типового навчального плану, Додатки 3, 4). Проєкт відповідної модельної навчальної програми на стадії розроблення.

У рекомендаціях до викладання навчальних предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі наголошено, що вивчення текстів напам'ять не є обовʼязковим. Вимоги робити запис про результати перевірки вивчення учнями творів напам'ять із подальшим виставленням оцінок у журналі також немає.

Окрім того, індивідуальне оцінювання говоріння і читання рекомендовано проводити в межах поточного оцінювання учнівства. Для цих видів діяльності не потрібно відводити окремих уроків, визначати стовпець без дати на сторінці класного журналу.

У початковій освіті передбачено розширення соціокультурного компонента змісту питаннями енергоефективності й енергоетикету, відповідального споживання, зокрема в побуті.

Також у рекомендаціях наголошено, що 22 травня 2024 року сплив п’ятирічний перехідний період для чинного Українського правопису (постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437). Тому в 2024/2025 навчальному році школи мають обов’язково дотримуватися норм чинного Українського правопису.

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