Практика судов
  1. В Украине

Игорный бизнес Украины увеличил налоговые поступления на 110% в 2024 году

15:24, 10 сентября 2024
Игорный сектор Украины обеспечил бюджету 11,7 млрд грн за первые восемь месяцев 2024 года.
Игорный бизнес Украины увеличил налоговые поступления на 110% в 2024 году
Источник фото: 112 Украина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Организаторы азартных игр в Украине существенно увеличили свои налоговые поступления в бюджет в 2024 году. С января по август игорный бизнес уплатил 11,7 млрд грн налогов, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В частности, наибольшую долю в бюджетных поступлениях составляют налог на прибыль (63,6%) и налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 35,9%.

За восемь месяцев текущего года игорный бизнес уплатил 7,4 млрд грн налога на прибыль, что в три раза больше чем 2,5 млрд грн за аналогичный период 2023 года. Поступления от НДФЛ также выросли до 4,2 млрд грн, по сравнению с 3,1 млрд грн в 2023 году.

Увеличение поступлений свидетельствует о росте активности игорного сектора и положительно влияет на государственный бюджет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Эмиссии не будет, но не нужно делать трагедию из умеренной эмиссии во время войны – Денис Шмыгаль

Даже в программе МВФ прописано, что во время войны умеренная контролируемая эмиссия допускается – Денис Шмыгаль.

Военнослужащих обяжут соблюдать антикоррупционные ограничения по совместительству с другой деятельностью и получению подарков

В Уставе внутренней службы ВСУ отдельно определят антикоррупционные ограничения, касающиеся совместительства с другими видами деятельности, получением подарков и использования имущества в частных интересах.

Службе судебной охраны уточнят полномочия и порядок привлечения работников к ответственности

Сотрудники Службы судебной охраны смогут определять виды специальных мер обеспечения безопасности, средства и методы их применения, в случае необходимости – изменять и дополнять эти меры.

В Офисе Президента готовят изменения в закон о судоустройстве относительно новой карты судов

Будут определены полномочия собрания судей суда определять особенности работы суда, если он находится в нескольких помещениях.

Юристам, которые занимают не связанные с научной работой должности, могут отменить доплаты за научную степень

В рамках реформы юридического образования предлагается отмена доплат за научную степень специалистам, занимающим должности в сфере юридических профессий, не связанных с научной или научно-педагогической деятельностью.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду