Игорный бизнес Украины увеличил налоговые поступления на 110% в 2024 году

Игорный сектор Украины обеспечил бюджету 11,7 млрд грн за первые восемь месяцев 2024 года.

Источник фото: 112 Украина

Организаторы азартных игр в Украине существенно увеличили свои налоговые поступления в бюджет в 2024 году. С января по август игорный бизнес уплатил 11,7 млрд грн налогов, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В частности, наибольшую долю в бюджетных поступлениях составляют налог на прибыль (63,6%) и налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 35,9%.

За восемь месяцев текущего года игорный бизнес уплатил 7,4 млрд грн налога на прибыль, что в три раза больше чем 2,5 млрд грн за аналогичный период 2023 года. Поступления от НДФЛ также выросли до 4,2 млрд грн, по сравнению с 3,1 млрд грн в 2023 году.

Увеличение поступлений свидетельствует о росте активности игорного сектора и положительно влияет на государственный бюджет.

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