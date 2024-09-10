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Гральний бізнес України збільшив податкові надходження на 110% у 2024 році

15:24, 10 вересня 2024
Гральний сектор України забезпечив бюджету 11,7 млрд грн за перші вісім місяців 2024 року.
Гральний бізнес України збільшив податкові надходження на 110% у 2024 році
Джерело фото: 112 Україна
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Організатори азартних ігор в Україні суттєво збільшили свої податкові надходження до бюджету у 2024 році. З січня по серпень гральний бізнес сплатив 11,7 млрд грн податків, що в 2,1 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Зокрема, найбільшу частку в бюджетних надходженнях складають податок на прибуток (63,6%) і податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 35,9%.

За вісім місяців поточного року гральний бізнес сплатив 7,4 млрд грн податку на прибуток, що в три рази більше ніж 2,5 млрд грн за аналогічний період 2023 року. Надходження від ПДФО також зросли до 4,2 млрд грн, порівняно з 3,1 млрд грн у 2023 році.

Збільшення надходжень свідчить про зростання активності грального сектору і позитивно впливає на державний бюджет.

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